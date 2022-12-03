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Сборная Нидерландов не проигрывает при Луи ван Гале уже 19 матчей. Сегодня обыграли США 3:1

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

У команды 14 побед и 5 ничьих

Сборная Нидерландов не проигрывает при Луи ван Гале уже 19 матчей. Сегодня обыграли США 3:1

Фото: RTL Nieuws

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Нидерландов сегодня обыграла команду США в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре со счетом 3:1. Ей удалось продлить серию без поражений при главном тренере Луи ван Гале до 19 матчей.

За эти игры нидерландцам удалось 14 раз победить и пять раз – сыграть вничью. Последнее поражение команды случилось в июне 2021 года – в 1/8 ЕВРО-2020 – от сборной Чехии со счетом 0:2.

Луи ван Гал же был назначен главным тренером всего спустя два месяца – в августе 2021 года. Весной 2022 года ему удалось победить рак простаты. В 2023 году на место ван Гала придет Роналд Куман.

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В статье: Луи Ван Гал сборная Нидерландов Чемпионат мира 2022
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