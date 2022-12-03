Сборная Нидерландов не проигрывает при Луи ван Гале уже 19 матчей. Сегодня обыграли США 3:1

Сборная Нидерландов сегодня обыграла команду США в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре со счетом 3:1. Ей удалось продлить серию без поражений при главном тренере Луи ван Гале до 19 матчей.

За эти игры нидерландцам удалось 14 раз победить и пять раз – сыграть вничью. Последнее поражение команды случилось в июне 2021 года – в 1/8 ЕВРО-2020 – от сборной Чехии со счетом 0:2.