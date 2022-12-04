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Франция надеется, что ФИФА примет апелляцию и засчитает отмененный гол Гризманна Тунису
История, которая заслуживает на Оскар
Getty Images/Global Images Ukraine
Футбольная федерация Франции подала апелляцию в ФИФА на счет зачисления отмененного гола Антуана Гризманна в матче третьего тура Чемпионата мира против Туниса.
Как сообщает RMC Sport, представители французской федерации уверены, что взятие ворот все же будет засчитано и ФИФА исправит ошибку главного арбитра и судьи на VAR.
Напомним, что сборная Франции забила спасательный гол против Туниса на последних минутах, а после финального свистка новозеландский рефери Мэттью Конджер отменил этот мяч, просмотрев видеоповтор. На нем арбитр зафиксировал положение "вне игры".
Отметим, что этот гол никак не изменял итоговое положение команд в турнирной таблице. В случае ничейного результата Франция все равно финишировала первой, а Тунис – третьим.
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