Франция надеется, что ФИФА примет апелляцию и засчитает отмененный гол Гризманна Тунису

Футбольная федерация Франции подала апелляцию в ФИФА на счет зачисления отмененного гола Антуана Гризманна в матче третьего тура Чемпионата мира против Туниса.

Как сообщает RMC Sport, представители французской федерации уверены, что взятие ворот все же будет засчитано и ФИФА исправит ошибку главного арбитра и судьи на VAR.

Напомним, что сборная Франции забила спасательный гол против Туниса на последних минутах, а после финального свистка новозеландский рефери Мэттью Конджер отменил этот мяч, просмотрев видеоповтор. На нем арбитр зафиксировал положение "вне игры".

Отметим, что этот гол никак не изменял итоговое положение команд в турнирной таблице. В случае ничейного результата Франция все равно финишировала первой, а Тунис – третьим.