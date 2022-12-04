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Франция надеется, что ФИФА примет апелляцию и засчитает отмененный гол Гризманна Тунису

Чемпионат мира FIFA
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История, которая заслуживает на Оскар

Франция надеется, что ФИФА примет апелляцию и засчитает отмененный гол Гризманна Тунису

Getty Images/Global Images Ukraine

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Футбольная федерация Франции подала апелляцию в ФИФА на счет зачисления отмененного гола Антуана Гризманна в матче третьего тура Чемпионата мира против Туниса.

Как сообщает RMC Sport, представители французской федерации уверены, что взятие ворот все же будет засчитано и ФИФА исправит ошибку главного арбитра и судьи на VAR.

Напомним, что сборная Франции забила спасательный гол против Туниса на последних минутах, а после финального свистка новозеландский рефери Мэттью Конджер отменил этот мяч, просмотрев видеоповтор. На нем арбитр зафиксировал положение "вне игры".

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Отметим, что этот гол никак не изменял итоговое положение команд в турнирной таблице. В случае ничейного результата Франция все равно финишировала первой, а Тунис – третьим.

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В статье: Антуан Гризманн
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Источник:
RMC Sport

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