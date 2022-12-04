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ФИФА выбирает формат проведения ЧМ-2026. Среди вариантов – две группы по 24 команды

Чемпионат мира FIFA
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Всего у организации три опции

ФИФА выбирает формат проведения ЧМ-2026. Среди вариантов – две группы по 24 команды

Фото: Eurosport

UA-Футбол
Новина українською

Глава Департамента ФИФА по развитию футбола Арсен Венгер на пресс-конференции заявил, что организация выбирает между несколькими вариантами проведения ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде:

"Говоря о следующем чемпионате мира, в котором у нас будет 48 команд, он [формат соревнований] еще не выбран, будут ли это 12 групп по четыре команды, 16 групп по три команды, может быть, две группы по 24 команды ... Я еще не могу заявить ничего конкретного. Это будет решать Совет [ФИФА], который состоится в следующем году".

Формат проведения следующего чемпионата мира может измениться, поскольку до группового этапа будут допущено на 16 сборных больше, чем обычно. Количество команд-участниц соревнования возрастет с 32 до 48.

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В статье: Арсен Венгер ФИФА ЧМ-2026
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Комментарии (1)
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жажа_the_best (Харьков)
04.12.2022 в 16:46
Главное чтобы там свинособак не было!
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