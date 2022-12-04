  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Мбаппе забивает второй гол Франции в матче с Польшей: у него восемь голов на ЧМ. ВИДЕО
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мбаппе забивает второй гол Франции в матче с Польшей: у него восемь голов на ЧМ. ВИДЕО

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(2 голосов)

Ассист – у Усмана Дембеле

Мбаппе забивает второй гол Франции в матче с Польшей: у него восемь голов на ЧМ. ВИДЕО

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе забил второй гол своей команды в матче 1/8 финала ЧМ в Катаре против Польши. Ассист на нападающего отдал вингер Усман Дембеле.

Этот гол стал восьмым для Мбаппе на чемпионатах мира. Килиан – первый и единственный игрок в истории младше 24-х лет, кому подобное удалось. По забитым голам на ЧМ форвард догнал Криштиану Роналду и Диего Марадону.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Национальная сборная Франции Национальная сборная Польши Килиан Мбаппе Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде