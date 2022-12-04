Мбаппе забивает второй гол Франции в матче с Польшей: у него восемь голов на ЧМ. ВИДЕО

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе забил второй гол своей команды в матче 1/8 финала ЧМ в Катаре против Польши. Ассист на нападающего отдал вингер Усман Дембеле.

Этот гол стал восьмым для Мбаппе на чемпионатах мира. Килиан – первый и единственный игрок в истории младше 24-х лет, кому подобное удалось. По забитым голам на ЧМ форвард догнал Криштиану Роналду и Диего Марадону.