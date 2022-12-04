Мбаппе делает дубль в добавленное время. Он – лучший бомбардир ЧМ-2022. Франция 3:0 Польша

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил свой второй гол в матче 1/8 финала ЧМ в Катаре против сборной Польши. Теперь французы побеждают со счетом 3:0. Ассист – у Маркуса Тюрама.

Благодаря этому голу Мбаппе вышел на единоличное первое местов списке бомбардиров ЧМ-2022. Он обошел Месси, Жиру, Рэшфорда, Гакпо, Морату и Валенсию. Теперь у Килиана пять голов. По общему количеству голов на чемпионатах он догнал Лионеля Месси – у обоих по девять.