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Мбаппе делает дубль в добавленное время. Он – лучший бомбардир ЧМ-2022. Франция 3:0 Польша
Ассист на этот раз у Маркуса Тюрама
Фото: Getty Images
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил свой второй гол в матче 1/8 финала ЧМ в Катаре против сборной Польши. Теперь французы побеждают со счетом 3:0. Ассист – у Маркуса Тюрама.
Благодаря этому голу Мбаппе вышел на единоличное первое местов списке бомбардиров ЧМ-2022. Он обошел Месси, Жиру, Рэшфорда, Гакпо, Морату и Валенсию. Теперь у Килиана пять голов. По общему количеству голов на чемпионатах он догнал Лионеля Месси – у обоих по девять.
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