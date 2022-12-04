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Мбаппе делает дубль в добавленное время. Он – лучший бомбардир ЧМ-2022. Франция 3:0 Польша

Чемпионат мира FIFA
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Ассист на этот раз у Маркуса Тюрама

Мбаппе делает дубль в добавленное время. Он – лучший бомбардир ЧМ-2022. Франция 3:0 Польша

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил свой второй гол в матче 1/8 финала ЧМ в Катаре против сборной Польши. Теперь французы побеждают со счетом 3:0. Ассист – у Маркуса Тюрама.

Благодаря этому голу Мбаппе вышел на единоличное первое местов списке бомбардиров ЧМ-2022. Он обошел Месси, Жиру, Рэшфорда, Гакпо, Морату и Валенсию. Теперь у Килиана пять голов. По общему количеству голов на чемпионатах он догнал Лионеля Месси – у обоих по девять.

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В статье: Национальная сборная Франции Национальная сборная Польши Килиан Мбаппе Чемпионат мира 2022
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