Англия - Сенегал 3:0. Умение использовать свои таланты

В 1/8 Чемпионата мира в Катаре пока без сенсаций. Вслед за Нидерландами, Аргентиной и Францией своего соперника обыграла и сборная Англии. Как и в других матчах аутсайдер противостояния смог выдать хороший игровой отрезок, но был повержен более талантливым, классным и опытным соперником.

Перед стартом матча стало известно, что вингер сборной Англии Рахим Стерлинг по личным причинам пропустит матч. Форвард “Челси” – один из самых любимых игроков тренера “трех львов” Гарета Саутгейта, и вероятно против Сенегала он играл бы старте. Но в итоге на поле появился Фил Фоден и главный талант “Манчестер Сити” провел очень хороший матч.

Англия начала матч уверенно, высокая встречая Сенегал на его половине поля. Расстановка Англии заявлялась как 4-3-3, но по сути это были 4-1-4-1. Деклан Райс играл глубже всех, а Джордан Хендерсон и Джуб Беллингем действовали на одной линии с вингерами. Харри Кейн был на острие, но иногда девятка “трех львов” опускался глубже для демонстрации своих плеймейкерских качеств.

Несмотря на игровое и территориальное преимущество, хороших голевых моментов у Англии не было. Только два перспективных кросса с левого фланга, но Сака и Кейн по очереди пролетали мимо мяча.

Не забив быстрый гол, Англия сбавила интенсивность и принялась играть едва ли не в пешеходном темпе. Этим едва не воспользовался Сенегал. “Львы теранги” не использовали два очень хороших шанса. Сначала Исмаила Сарр не попал в ворота с нескольких метров после кросса, а затем вингер “Уотфорда” создал прекрасный момент для Диа. Сарр сместился с фланга в центр и дал точный разрезной пас, Диа пробил сильно и точно, но Пикфорд смог парировать удар сенегальца.

За Англию могло стать немного тревожно, но команда Гарета Саутгейта сразу же ответила на все сомнения своим голом. Атака началась на левом фланге “трех львов”. Фоден опустился ниже, чтобы получить мяч от Шоу и в одно касание отправил Кейна в прорыв в свободную зону, капитан Англии отправил мяч на фланге Беллингему, а Джуд прострелил на Хендерсона, который уверенно поразил ворот. Глубокое расположение футболистов атаки сборной Англии и подключение в штрафную двух центрхавов внесло неккую растерянность в действия игроков Сенегала.

Рассыпался Сенегал и при втором голе Англии за несколько секунд до свистка на перерыв. Джуд Беллингем в одном эпизоде показал свою необычайную многогранность, как для 19-летнего футболиста. Центрхав “Боруссии” Дортмунд сыграл на перехвате у своих ворот, сам же выполнил рывок на чужую половину поля, обыграв нескольких оппонентов, и дал точный и своевременный пас Фодену, который в свою очередь перевел мяч Кейну. Первый гол капитана “трех львов” на Мундиале-2022.

2:0 – в раздевалку. Сложно было представить, что Англия упустит такое преимущество. Алиу Сиссе постарался внести какие-то изменения, проведя сразу тройную замену. Но Сененалу так и не удалось забить свой гол и во втором тайме у Пикфорда работы не было.

А Англия забила еще раз. Вновь перевод с фланга на фланг, в этот Фоден выполнил ассист на Саку. Сенегал и в групповом раунде позволял соперникам создавать много моментов, отличие Англии в том, что свои подачи в штрафную она выполняла низом. Такая игра соответствовала техническим характеристикам “трех львов”.

После необязательных двух голов от Ирана, Англия не пропускает на турнире уже в третьем матче подряд. Команда Гарета Саутгейта забила уже 12 голов, в четыре раза больше Бразилии. Но с соперником уровня Франции Англия не ЧМ-2022 еще не играла. Это будет очень интересный матч.

Чемпионат мира, 1/8 финала. Эль-Хаур, “Аль-Байт Стэдиум”

Англия – Сенегал 3:0

Голы: Хендерсон 38, Кейн 45+3, Сака 57

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз (Дайер 77), Магуайр, Шоу – Хендерсон (Филлипс 82), Райс, Беллингем (Маунт 76) – Сака (Рашфорд 65), Кейн, Фоден (Грилиш 65)

Сенегал: Эдуар Менди – Сабали, Кулибали, Диалло, Якобс (Балло-Туре 84) – Нампали Менди, Сисс (Гуйе 46) – Диатта (Папе Матар Сарр 46), Ндиайе (Дьенг 46), Исмаила Сарр – Диа (Дьедью 72)

Предупреждение: Кулибали 76