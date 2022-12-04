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Левандовски о поражении от Франции: Не хватило мастерства и времени
Польша проиграла 1:3
Фото: Getty Images
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал поражение команды в 1/8 финала ЧМ от Франции со счетом 1:3. Форвард забил единственный гол своей сборной в матче – с пенальти на 90+9 минуте.
"Если смотреть на игру сквозь призму игры, то мы выложились по полной. Мы создали моменты, особенно в первом тайме. Мы боролись, пытались играть, но на сегодня этого было недостаточно. Мы забили гол в конце, это был положительный момент.
Тот первый гол вышел обидным. Был момент, когда мы слишком сильно отошли назад, чем французы и воспользовались. Бывает. Они продолжали бы попытки, и если бы мы забили, все могло бы сложиться иначе. Здесь не хватило мастерства и времени, чтобы выиграть что-то большее.
До следующего чемпионата мира еще далеко. Радость от игры нужна даже в ближайшем будущем. Когда пытаемся атаковать, все по-другому, когда играем в обороне, радости нет".
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