Разорвали оборону Сенегала в контратаке. ВИДЕО, как Гарри Кейн забил первый гол на ЧМ-2022

Гарри Кейн, форвард сборной Англии, забил второй гол своей команды в матче 1/8 финала ЧМ в Катаре против Сенегала. Это произошло уже в добавленное к первому тайму время – на 45+3 минуте. Ассист – у Фила Фодена.

Заметим, что для Кейна это первый гол на текущем Мундиале. Ранее он отличился тремя ассистами. Также добавим, что для Гарри это 52-й гол за сборную Англии. Пока он уступает лишь один гол Уэйну Руни, который является лучшим бомбардиром в истории сборной Трех Львов.

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