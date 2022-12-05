Марокко - Испания. Где и когда смотреть матч 1/8 финала чемпионата мира

Испания на текущем чемпионате мира уже установила несколько рекордов, связанных с владением мячом, но это единственный компонент, который ей пока удается. В остальном к Луису Энрике и его безусловно талантливым ребятам много вопросов. В матче с Марокко пора ответить на некоторые.

Оппозиция - марокканцы - умеренно опасные. У них есть сильные исполнители, работающий стиль игры, но общий класс заметно уступает испанскому. Без помощи от фаворита африканцам эту игру не выиграть.

Будет ли эта «помощь» - узнаем во вторник , 6 декабря , на MEGOGO Футбол 1 . Начало матча Марокко - Испания в 17:00 по Киеву.

Также встречу покажут сайт Суспільне Спорт и региональные филиалы канала (Суспільне Київ, Суспільне Чернівці и тд).

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры Марокко - Испания с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

В других странах матч в прямом эфире покажут: