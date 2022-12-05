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Марокко - Испания. Где и когда смотреть матч 1/8 финала чемпионата мира
Пасов поперек-назад будет много
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Peter Lous/Soccrates
Испания на текущем чемпионате мира уже установила несколько рекордов, связанных с владением мячом, но это единственный компонент, который ей пока удается. В остальном к Луису Энрике и его безусловно талантливым ребятам много вопросов. В матче с Марокко пора ответить на некоторые.
Оппозиция - марокканцы - умеренно опасные. У них есть сильные исполнители, работающий стиль игры, но общий класс заметно уступает испанскому. Без помощи от фаворита африканцам эту игру не выиграть.
Будет ли эта «помощь» - узнаем во вторник, 6 декабря, на MEGOGO Футбол 1. Начало матча Марокко - Испания в 17:00 по Киеву.
Также встречу покажут сайт Суспільне Спорт и региональные филиалы канала (Суспільне Київ, Суспільне Чернівці и тд).
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры Марокко - Испания с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
В других странах матч в прямом эфире покажут:
- Австралия - SBS
- Канада - TSN3, TSN4, RDS, TSN1, TSN5
- Чехия - Voyo, ČT Sport, Nova Action
- Франция - beIN Sports 1, Free
- Германия - Das Erste, Magenta Sport
- Грузия - 1TV
- Венгрия - M4 Sports
- Израиль - KAN 11
- Испания - TVE La 1, fuboTV España, Gol Mundial
- Италия - RAI 1
- Польша - TVP1, TVP Sport
- Португалия - Antena 1 - RTP, TVI, Sport TV1
- Румыния - TVR HD, TVR 1
- Словакия - RTVS Sport, ČT Sport
- Турция - TRT 1, TRT 4K
- Великобритания - ITVX, ITV 1 UK, STV Scotland
- США - Peacock, FOX Network, Telemundo, Sling
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