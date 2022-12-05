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ЧМ. Бразилия – Южная Корея 4:1. Танцевальная феерия селесао

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Еще в первом тайме подопечные Тите забили четыре

ЧМ. Бразилия – Южная Корея 4:1. Танцевальная феерия селесао

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпионат мира-2022. 1/8 финала

"Стадион 974" (Доха)

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Бразилия – Южная Корея 4:1

Голы: Винисиус 7, Неймар 13, Ришарлисон 29, Пакета 36 – Пек Сын Хо 76

Бразилия: Алиссон (Вевертон 80) - Милитао (Дани Алвес 63), Силва, Маркиньюш, Данилу (Бремер 72) - Каземиро - Пакета, Неймар (Родриго 80) - Рафинья, Ришарлисон, Винисиус (Мартинелли 72)

Южная Корея: Син Гю Ким – Мун Хван Ким, Мин Дже Ким, Йон Гвон Ким, Джин Су Ким (Хон Чхол 46) – Дже Сон Ли (Ли Кан Ин 74), У Йон Чон (Сон Чу Хо 46), Ин Пом Хван (Пэк Сын Хо 65), Чи Чхан Хван - Ки Сын Чо (Хван Ий Джо 80), Хин Мин Сон

Предупреждение: Чон У Йон 44

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В статье: Бразилия Южная Корея
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Комментарии (7)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.12.2022 в 23:05
Все таки корейцы молодцы. После такого первого тайма, я бы наверное принял душ и уехал в аэропорт, а они вышли и даже забили.))
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hrdhrd (Украина)
05.12.2022 в 22:59
Ну это вообще было слишком легко, на второй тайм вышли только Рафинья и Алиссон. Жаль Рафик не забил, очень хотел поддержать партнеров по нападению, но все равно был хорош. Гол Винисиуса, во многом его заслуга. С Хорватией уже будет посложнее, но вряд ли намного. Не впечатляют шашечные.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.12.2022 в 23:02
Их сегодня суши так измотали, что скорее всего пропустят от Бразилии не меньше.
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hrdhrd (Украина)
05.12.2022 в 23:03
Это да
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TIRAN (Донецк (Украина!))
05.12.2022 в 22:57
карнавал!
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Michael-K (Івано-Франківськ)
05.12.2022 в 22:56
Б Р А З И Л І Я !!! Добротне тренування перед важливим етапом ЧС! Танці бразильців після забитих голів- це щось! Приємно бачити, коли футболісти отримують шаленне задоволення від футболу, кайфують на полі!В них зовсім інший підхід до футболу, ніж в остальних. День матчу це не просто чергова гра, а Свято, емоції, ейфорія, радість... Коли якась команда після першого тайму веде 4-0, то можна виключати ТВ, але тільки не тоді,коли грають Селесао. Тут ніби на хорошій виставі перебуваєш та отримуєш естетичне задоволення від побаченого! Окрема подяка операту за кадр зі старою гвардіює 5-ти разових ЧС: Роналдо, Рівалдо, Р.Карлос, Кафу. Феноменальна команда була!!! Фантастична і незабутня!!!
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.12.2022 в 23:03
Не правильно. Там в прогнозах писали БРАЗІЛЯ
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