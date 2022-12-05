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ЧМ. Бразилия – Южная Корея 4:1. Танцевальная феерия селесао
Еще в первом тайме подопечные Тите забили четыре
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат мира-2022. 1/8 финала
"Стадион 974" (Доха)
Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
Бразилия – Южная Корея 4:1
Голы: Винисиус 7, Неймар 13, Ришарлисон 29, Пакета 36 – Пек Сын Хо 76
Бразилия: Алиссон (Вевертон 80) - Милитао (Дани Алвес 63), Силва, Маркиньюш, Данилу (Бремер 72) - Каземиро - Пакета, Неймар (Родриго 80) - Рафинья, Ришарлисон, Винисиус (Мартинелли 72)
Южная Корея: Син Гю Ким – Мун Хван Ким, Мин Дже Ким, Йон Гвон Ким, Джин Су Ким (Хон Чхол 46) – Дже Сон Ли (Ли Кан Ин 74), У Йон Чон (Сон Чу Хо 46), Ин Пом Хван (Пэк Сын Хо 65), Чи Чхан Хван - Ки Сын Чо (Хван Ий Джо 80), Хин Мин Сон
Предупреждение: Чон У Йон 44
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