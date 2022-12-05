ЧМ. Бразилия – Южная Корея 4:1. Танцевальная феерия селесао

Ну это вообще было слишком легко, на второй тайм вышли только Рафинья и Алиссон. Жаль Рафик не забил, очень хотел поддержать партнеров по нападению, но все равно был хорош. Гол Винисиуса, во многом его заслуга. С Хорватией уже будет посложнее, но вряд ли намного. Не впечатляют шашечные.