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Гари Невилл: Уокер - лучший правый защитник в мире для противостояния Мбаппе

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Гари Невилл: Уокер - лучший правый защитник в мире для противостояния Мбаппе

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Легендарный правый бек сборной Англии Гари Невилл перед четвертьфиналом чемпионата мира против Франции выразил уверенность в своем коллеге по амплуа Кайле Уокере.

"На мой взгляд, у нас есть лучший правый защитник в мире, и он может справиться с Килианом Мбаппе. С точки зрения физической готовности, темпа, опыта я не вижу никого, кто был бы лучше Кайла Уокера. Это не значит, что он закроет его на все 90 минут - все-таки, Мбаппе особенный игрок. Но у нас есть шанс", - цитирует Невилла Sky Sports.

Также Гари считает, что команда не боится, а напротив не может дождаться поединка с французами.

"Это игра всей жизни. Когда я вспоминаю свою карьеру и матчи на Евро-96 или 2004, а еще ЧМ-2006… Такое выпадает пару раз в жизни. Это очень важные моменты.

Я думаю, ребята уже не могут дождаться матча. Этот матч мы можем проиграть, ведь против нас чемпионы мира, фантастическая команда. Именно поэтому давления гораздо меньше, чем перед Сенегалом. Вылети мы там - и был бы сущий ад".

Напомним, Англия и Франция легко прошли своих соперников в 1/8 финала и встретятся в очном матче 10 декабря.

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В статье: Гари Невилл Национальная сборная Франции Национальная лига Англии
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Источник:
Sky Sports

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