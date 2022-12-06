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"Они сделали мой день счастливым". Пеле - о победе сборной Бразилии

Чемпионат мира FIFA
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Король футбола прокомментировал успех своих соотечественников

"Они сделали мой день счастливым". Пеле - о победе сборной Бразилии

Getty Images / Global Images Ukraine

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Легендарный бразильский футболист Пеле отреагировал на победу сборной в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Южной Кореии (4:1).

После матча бразильцы поддержали своего соотечественника. Они растянули баннер с портретом легенды. Пеле, находящийся в больнице, передал свое послание.

Читайте такжеСборная Бразилии после победы над Южной Кореей поддержала Пеле

"Смесь облегчения и счастья. Они сделали мой день очень счастливым", - цитирует Короля футбола Globo Esporte.

Пеле борется за жизнь с раком. Недавно он был госпитализирован и состояние, как сообщали источники, не улучшается. Пеле больше не поддается химиотерапии, его перевели на паллиативное лечение.

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В статье: Бразилия Пеле Чемпионат Мира-2022
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Источник:
Globo Esporte

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