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"Они сделали мой день счастливым". Пеле - о победе сборной Бразилии
Король футбола прокомментировал успех своих соотечественников
Getty Images / Global Images Ukraine
Легендарный бразильский футболист Пеле отреагировал на победу сборной в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Южной Кореии (4:1).
После матча бразильцы поддержали своего соотечественника. Они растянули баннер с портретом легенды. Пеле, находящийся в больнице, передал свое послание.
"Смесь облегчения и счастья. Они сделали мой день очень счастливым", - цитирует Короля футбола Globo Esporte.
Пеле борется за жизнь с раком. Недавно он был госпитализирован и состояние, как сообщали источники, не улучшается. Пеле больше не поддается химиотерапии, его перевели на паллиативное лечение.
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