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Конфликт с Сантушем не решился? Роналду в запасе Португалии на матч со Швейцарией
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фото из свободных источников
Криштиану Роналду впервые на этом чемпионате мира начнет матч на скамейке запасных. Сантуш оставил форварда в запасе на матч 1/8 против Швейцарии.
Напомним, что в последнем матче на групповом этапе Роналду заменили самым первым – на 64-ой минуте встречи с Южной Кореей. По дороге, чтобы отдать капитанскую повязку Пепе, Роналду грубо отреагировал на решение Сантуша: "Ты четровски спешишь, чтобы меня убрать с поля".
На пресс-конференции за сутки до матча Сантуш ответил на вопрос журналистов, что он не услышал слов Роналду во время игры, но увидел кадры по телевизору. Он отметил, что ему это "очень не понравилось".
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