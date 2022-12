Бускетс назначал бьющих от Испании в серии пенальти с Марокко. Фурия роха не забила ни одного удара

Испания в матче против Марокко проиграла 4-ю из своих пяти серий пенальти в истории на чемпионате мира. Это худший результат среди всех команд на мундиалях.

Испания уступила Бельгии (1986 год), против Южной Кореи (2002 год), против Росии (2018 год) и против Марокко (2022-ой).

Более того, в матче с Марокко испанцы не забили ни одного удара. Унаи Симон отбил один 11-метровый соперника.

Луис Энрике позволил назначить пенальтистов перед серией капитану команды Серхио Бускетсу. Он также не реализовал свой удар.

