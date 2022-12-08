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"Испания не проигрывает, а учится". Рамос - после вылета команды с ЧМ-2022
Испанцы вылетели на стадии 1/8 финала турнира
Центральный защитник "ПСЖ" и сборной Испании Серхио Рамос поддержал национальную команды после поражения от Марокко (0:0, 0:3 пенальти) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022.
"Сегодня как никогда горжусь нашим флагом, страной и игроками. Испания не проигрывает, а учится, Испания падает, спотыкается, но встает и идет дальше. Мы вернемся сильнее. Вперед, Испания!", - написал испанский футболист в своем Instagram.
Напомним, Рамос не поехал с "Красной фурией" на Мундиаль в Катар из-за выбора главного тренера Луис Энрике. В последний раз 36-летний Серхио выходил в футболке сборной в марте 2021 года.
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