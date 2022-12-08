1 к 35. Стало известно количество аргентинских и нидерландских болельщиков на матче 1/4

Болельщики сборной Аргентины в большом количестве присутствуют на Чемпионате мира в Катаре и их численное преимущество особенно будет заметно в четвертьфинальной игре с Нидерландами.

Как информирует KNVB, на завтрашний матч с Аргентиной ожидается 1400 болельщиков из Нидерландов. Это в 35 раз меньше, чем у соперника. Сообщается, что "альбиселесте" будут поддерживать около 50000 фанов.

Четвертьфинал между Нидерландами и Аргентиной состоится на крупнейшем стадионе ЧМ-2022 "Лусаил Иконик Стэдиуме", который способен вместить 88000 зрителей. Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.