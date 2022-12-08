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1 к 35. Стало известно количество аргентинских и нидерландских болельщиков на матче 1/4

Чемпионат мира FIFA
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Аргентинцев будет гораздо больше

1 к 35. Стало известно количество аргентинских и нидерландских болельщиков на матче 1/4

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Болельщики сборной Аргентины в большом количестве присутствуют на Чемпионате мира в Катаре и их численное преимущество особенно будет заметно в четвертьфинальной игре с Нидерландами.

Как информирует KNVB, на завтрашний матч с Аргентиной ожидается 1400 болельщиков из Нидерландов. Это в 35 раз меньше, чем у соперника. Сообщается, что "альбиселесте" будут поддерживать около 50000 фанов.

Четвертьфинал между Нидерландами и Аргентиной состоится на крупнейшем стадионе ЧМ-2022 "Лусаил Иконик Стэдиуме", который способен вместить 88000 зрителей. Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

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В статье: Аргентина Нидерланды ЧМ-2022 сборная Нидерландов Национальная сборная Аргентины Чемпионат мира 2022
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