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1 к 35. Стало известно количество аргентинских и нидерландских болельщиков на матче 1/4
Аргентинцев будет гораздо больше
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Болельщики сборной Аргентины в большом количестве присутствуют на Чемпионате мира в Катаре и их численное преимущество особенно будет заметно в четвертьфинальной игре с Нидерландами.
Как информирует KNVB, на завтрашний матч с Аргентиной ожидается 1400 болельщиков из Нидерландов. Это в 35 раз меньше, чем у соперника. Сообщается, что "альбиселесте" будут поддерживать около 50000 фанов.
Четвертьфинал между Нидерландами и Аргентиной состоится на крупнейшем стадионе ЧМ-2022 "Лусаил Иконик Стэдиуме", который способен вместить 88000 зрителей. Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.
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