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Обошел Пеле. Месси стал лидером по ассистам в плей-офф чемпионатов мира

Чемпионат мира FIFA
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Легенда

Обошел Пеле. Месси стал лидером по ассистам в плей-офф чемпионатов мира

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Аргентины в 1/4 финала чемпионата мира играет против Нидерландов.

На 35-й минуте игры счет в открыл Науэль Молина после шикарной скрытой передачи Лионеля Месси.

Таким образом, для семикратного обладателя "Золотого мяча" это уже пятый ассист в плей-офф чемпионатов мира. Месси лидирует по этому показателю на мундиалях, превосходя Пеле.

Напомним, что к перерыву счет 1:0 в пользу Аргентины, а UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Нидерланды
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