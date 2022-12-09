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Обошел Пеле. Месси стал лидером по ассистам в плей-офф чемпионатов мира
Легенда
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Аргентины в 1/4 финала чемпионата мира играет против Нидерландов.
На 35-й минуте игры счет в открыл Науэль Молина после шикарной скрытой передачи Лионеля Месси.
Таким образом, для семикратного обладателя "Золотого мяча" это уже пятый ассист в плей-офф чемпионатов мира. Месси лидирует по этому показателю на мундиалях, превосходя Пеле.
Напомним, что к перерыву счет 1:0 в пользу Аргентины, а UA-Футбол ведет
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