Обошел Пеле. Месси стал лидером по ассистам в плей-офф чемпионатов мира

Сборная Аргентины в 1/4 финала чемпионата мира играет против Нидерландов.

На 35-й минуте игры счет в открыл Науэль Молина после шикарной скрытой передачи Лионеля Месси.

Таким образом, для семикратного обладателя "Золотого мяча" это уже пятый ассист в плей-офф чемпионатов мира. Месси лидирует по этому показателю на мундиалях, превосходя Пеле.