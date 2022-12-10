Луи ван Гал: Мы весь год тренировали пенальти, а в конце концов все равно облажались

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал поражение своих подопечных в матче против Аргентины:

“Мы весь год тренировали пенальти, а в конце концов все равно облажались. Я просил игроков бить пенальти в клубах, и они делали это. Но если ты не забил первые два пенальти, выиграть будет невозможно.

В основное время, по моему мнению, пенальти был сомнительным. Я хотел бы просмотреть этот момент. Но мы проиграли не из-за судейства”, - сказал ван Гал.