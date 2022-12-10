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Луи ван Гал: Мы весь год тренировали пенальти, а в конце концов все равно облажались
Также Луи считает, что в основное время пенальти был сомнительный
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал поражение своих подопечных в матче против Аргентины:
“Мы весь год тренировали пенальти, а в конце концов все равно облажались. Я просил игроков бить пенальти в клубах, и они делали это. Но если ты не забил первые два пенальти, выиграть будет невозможно.
В основное время, по моему мнению, пенальти был сомнительным. Я хотел бы просмотреть этот момент. Но мы проиграли не из-за судейства”, - сказал ван Гал.
Отметим, что Нидерланды так и не проиграли ни разу в основное время во время третьего пришествия ван Гала на тренировочный мостик сборной – всего 20 матчей. Его команда уступила в поединке только один раз – в серии пенальти против Аргентины.
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