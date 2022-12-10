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Френки де Йонг – о судействе в матче против Аргентины: Это было возмутительно

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Арбитр потерял цепочку игры

Френки де Йонг – о судействе в матче против Аргентины: Это было возмутительно

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг прокомментировал судейство в поединке против Аргентины:

“Когда основное время встречи подошло к концу, все футболисты сборной Аргентины подошли к нему. С тех пор он свистел только в пользу Аргентины. С Тимбера слетела бутса, но Лаос определил фол с нашей стороны. Люк де Йонг просто одержал победу в верховом единоборстве, арбитр дал свисток, соперник бросил мяч, а ему всё равно. Месси взял мяч рукой и просто кинул. Это было действительно возмутительно.

Лаос — хороший парень. Обычно он и судья хороший. Но то, что он продемонстрировал в дополнительное время, было возмутительно. Думаю, он потерял свой путь во время игры. Это не его вина, но это сильно отразилось на ходе матча”, - сказал де Йонг.

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В статье: Аргентина Нидерланды Френки де Йонг
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Источник:
VOETBAL INTERNATIONAL

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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
10.12.2022 в 14:51
Дійсно не будь такого великого додаткового часу і "обурливо" б не було А так обидві команди прагнули пройти далі... Судячи з післяматчевий заяв ... не зовсім ЧЕМНИМИ засобами Мене вже не дивує, що одна і та ж команда, в залежності від обставин, може сама тягнути час і обурюватися коли це робить суперник І зараз Мессі сказав, треба і собі щось сказати
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филанкрот (donetsk)
10.12.2022 в 15:53
Мессі забив гол,який суддя не повинен був зараховувати.А суддя зарахував.
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