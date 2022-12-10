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Френки де Йонг – о судействе в матче против Аргентины: Это было возмутительно
Арбитр потерял цепочку игры
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг прокомментировал судейство в поединке против Аргентины:
“Когда основное время встречи подошло к концу, все футболисты сборной Аргентины подошли к нему. С тех пор он свистел только в пользу Аргентины. С Тимбера слетела бутса, но Лаос определил фол с нашей стороны. Люк де Йонг просто одержал победу в верховом единоборстве, арбитр дал свисток, соперник бросил мяч, а ему всё равно. Месси взял мяч рукой и просто кинул. Это было действительно возмутительно.
Лаос — хороший парень. Обычно он и судья хороший. Но то, что он продемонстрировал в дополнительное время, было возмутительно. Думаю, он потерял свой путь во время игры. Это не его вина, но это сильно отразилось на ходе матча”, - сказал де Йонг.
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