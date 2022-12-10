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Снова без Роналду в старте. Стали известны составы на матч Марокко – Португалия
Рамос на острие атаки португальцев
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках четвертьфинала Чемпионата мира-2022 Марокко встретится с Португалией на стадионе "Аль-Тумама" в Дохе. Главные тренеры команд уже определились с основными составами, которые начнут поединок с первых минут.
Марокко: Бону – Хакими, Аттиат-Аллаль, Саис, Унахи, Амалла, Амрабат, Эль-Ямик, Буфаль, Эн Несири, Зиеш.
Португалия: Коста – Далот, Диаш, Пепе, Геррейру, Невеш, Фернандеш, Б. Силва, Феликс, Отавиу, Рамос.
Отметим, что Криштиану Роналду во второй раз не попал в старт сборной Португалии.
Поединок начнется в 17.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча.
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