Снова без Роналду в старте. Стали известны составы на матч Марокко – Португалия

В рамках четвертьфинала Чемпионата мира-2022 Марокко встретится с Португалией на стадионе "Аль-Тумама" в Дохе. Главные тренеры команд уже определились с основными составами, которые начнут поединок с первых минут.

Марокко: Бону – Хакими, Аттиат-Аллаль, Саис, Унахи, Амалла, Амрабат, Эль-Ямик, Буфаль, Эн Несири, Зиеш.

Португалия: Коста – Далот, Диаш, Пепе, Геррейру, Невеш, Фернандеш, Б. Силва, Феликс, Отавиу, Рамос.

Отметим, что Криштиану Роналду во второй раз не попал в старт сборной Португалии.

Поединок начнется в 17.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча.