  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Снова без Роналду в старте. Стали известны составы на матч Марокко – Португалия
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Снова без Роналду в старте. Стали известны составы на матч Марокко – Португалия

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Рамос на острие атаки португальцев

Снова без Роналду в старте. Стали известны составы на матч Марокко – Португалия

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках четвертьфинала Чемпионата мира-2022 Марокко встретится с Португалией на стадионе "Аль-Тумама" в Дохе. Главные тренеры команд уже определились с основными составами, которые начнут поединок с первых минут.

Марокко: Бону – Хакими, Аттиат-Аллаль, Саис, Унахи, Амалла, Амрабат, Эль-Ямик, Буфаль, Эн Несири, Зиеш.

Португалия: Коста – Далот, Диаш, Пепе, Геррейру, Невеш, Фернандеш, Б. Силва, Феликс, Отавиу, Рамос.

Отметим, что Криштиану Роналду во второй раз не попал в старт сборной Португалии.

Поединок начнется в 17.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Португалия Марокко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде