Роналду начал второй подряд матч крупного турнира сборных в запасе впервые с 2004-го года

В четвертьфинале чемпионата мира 2022 Португалия играет с Марокко (старт – 17:00). В основной состав европейской сборной не попал нападающий Криштиану Роналду. Он также не играл с первых минут в матче 1/8-й финала против Швейцарии, который закончился победой португальцев 4:1.

Это первый случай с 2004-го года, когда Роналду оказался в резерве в двух подряд матчах крупных турниров сборных. Тогда, на Евро-2004, Роналду начал стартовый поединок против Греции в резерве, появившись на поле только во втором тайме. А в следующем поединке Роналду не вышел в старте против страны-террористки, выйдя на замену на 78-й минуте.

Португалия на том турнире дошла до финала, где уступила сенсационной Греции.