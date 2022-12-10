  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Роналду начал второй подряд матч крупного турнира сборных в запасе впервые с 2004-го года
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роналду начал второй подряд матч крупного турнира сборных в запасе впервые с 2004-го года

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Против Швейцарии и сегодня - против Марокко

Роналду начал второй подряд матч крупного турнира сборных в запасе впервые с 2004-го года

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В четвертьфинале чемпионата мира 2022 Португалия играет с Марокко (старт – 17:00). В основной состав европейской сборной не попал нападающий Криштиану Роналду. Он также не играл с первых минут в матче 1/8-й финала против Швейцарии, который закончился победой португальцев 4:1.

Это первый случай с 2004-го года, когда Роналду оказался в резерве в двух подряд матчах крупных турниров сборных. Тогда, на Евро-2004, Роналду начал стартовый поединок против Греции в резерве, появившись на поле только во втором тайме. А в следующем поединке Роналду не вышел в старте против страны-террористки, выйдя на замену на 78-й минуте.

Португалия на том турнире дошла до финала, где уступила сенсационной Греции.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Португалия
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде