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Марокко – первая африканская сборная в истории, вышедшая в полуфинал ЧМ

Чемпионат мира FIFA
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Ранее лишь три команды выходили в четвертьфинал – и все проигрывали

Марокко – первая африканская сборная в истории, вышедшая в полуфинал ЧМ

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Марокко обыграла Португалию в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре со счетом 1:0 – и вышла в полуфинал турнира. Единственный гол в матче забил нападающий "Севильи" Юссеф Эн-Несири.

Благодаря победе над Португалией, сборная Марокко стала первой в истории командой из Африки, которой удалось выйти в полуфинал чемпионата мира. В прошлом все африканские команды вылетали на стадиях 1/4 финала и ранее.

Подобное случалось с Камеруном в 1990 году, с Сенегалом в 2002 и Ганой в 2010. Предыдущим же лучшим результатом сборной Марокко был выход в 1/8 финала в 1986 году, где команда проиграла ФРГ со счетом 0:1.

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В статье: Африканская конфедерация футбола Национальная сборная Португалии Национальная сборная Марокко Чемпионат мира 2022
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