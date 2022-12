Марокко – первая африканская сборная в истории, вышедшая в полуфинал ЧМ

Сборная Марокко обыграла Португалию в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре со счетом 1:0 – и вышла в полуфинал турнира. Единственный гол в матче забил нападающий "Севильи" Юссеф Эн-Несири.

Благодаря победе над Португалией, сборная Марокко стала первой в истории командой из Африки, которой удалось выйти в полуфинал чемпионата мира. В прошлом все африканские команды вылетали на стадиях 1/4 финала и ранее.

1 - Morocco are the first African team to qualify for the semi-final of a World Cup tournament - each of the previous three African sides to reach a quarter-final were all eliminated at this stage (Cameroon in 1990, Senegal in 2002 and Ghana in 2010). Magical. pic.twitter.com/7rq8Yrn04L