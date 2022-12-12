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Роналдо: Я бы мог сказать, что Аргентина выиграет ЧМ-2022, но это было бы ложью

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Зубастик не видит в Аргентине фаворита

Роналдо: Я бы мог сказать, что Аргентина выиграет ЧМ-2022, но это было бы ложью

фото - Getty Images

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Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо оценил шансы национальной команды Аргентины на победу на ЧМ-2022 в Катаре.

"Чемпионат мира выигрывает тот, кто этого заслуживает свой игрой на поле. Аргентина играет не очень хорошо, но у них очень много желания, они очень много бегают, играют с сердцем… А ещё у них есть Месси, который решает моменты.

Сможет ли Аргентина стать чемпионом мира? Я буду честен. Не могу сказать, что Аргентина выиграет, это было бы ложью", — сказал Роналдо.

Напомним, что Аргентина в полуфинале сборная Аргентины сыграет во вторник, 13 декабря, с командой Хорватии. В другом полуфинале будут выяснять отношения сборные Франции и Марокко.

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В статье: Аргентина Роналдо
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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Барселиниуc (землянин)
12.12.2022 в 18:06
Да, выход в финал это предельный предел для ТАКОЙ сборной Аргентины.
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