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Роналдо: Я бы мог сказать, что Аргентина выиграет ЧМ-2022, но это было бы ложью
Зубастик не видит в Аргентине фаворита
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Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо оценил шансы национальной команды Аргентины на победу на
"Чемпионат мира выигрывает тот, кто этого заслуживает свой игрой на поле. Аргентина играет не очень хорошо, но у них очень много желания, они очень много бегают, играют с сердцем… А ещё у них есть Месси, который решает моменты.
Сможет ли Аргентина стать чемпионом мира? Я буду честен. Не могу сказать, что Аргентина выиграет, это было бы ложью", — сказал Роналдо.
Напомним, что Аргентина в полуфинале сборная Аргентины сыграет во вторник, 13 декабря, с командой Хорватии. В другом полуфинале будут выяснять отношения сборные Франции и Марокко.
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