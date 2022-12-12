Роналдо: Я бы мог сказать, что Аргентина выиграет ЧМ-2022, но это было бы ложью

Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо оценил шансы национальной команды Аргентины на победу на ЧМ-2022 в Катаре.

"Чемпионат мира выигрывает тот, кто этого заслуживает свой игрой на поле. Аргентина играет не очень хорошо, но у них очень много желания, они очень много бегают, играют с сердцем… А ещё у них есть Месси, который решает моменты.

Сможет ли Аргентина стать чемпионом мира? Я буду честен. Не могу сказать, что Аргентина выиграет, это было бы ложью", — сказал Роналдо.