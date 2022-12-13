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Аргентина – Хорватия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Аргентина - Хорватия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 13.12.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Аргентина – Хорватия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

фото - Getty Images

UA-Футбол
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Чемпионат мира 2022 вышел на финишную прямую. На турнире осталось сыграть четыре матча, но осталось выяснить самые важные вопросы. Один из них – кто из пары Аргентина - Хорватия выйдет в финал? Здесь есть яркий фаворит, но этот турнир уже не раз разрушал все предматчевые ожидания.

Матч 1/4-й финала ЧМ-2022 состоится во вторник, 13-го декабря, в 21:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).

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В статье: Аргентина Хорватия
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