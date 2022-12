"Мы играли для людей, которые погибли". Как Хорватия последний раз побеждала за 90 минут в плей-офф мундиалей

После увиденного в 2018-м Хорватия в четвёрке лучших в мире уже не выглядит сенсацией.

Ну да, ее население где-то как у довоенного Киева, однако коэффициент футбольных звезд на душу населения в Хорватии высок, как нигде.

Ну, и еще они чертовски упрямы - что не игрок, то скала. Представьте на секунду молодежный чемпионат мира-1987 в Чили. Хорваты еще играли под флагом Югославии вместе с сербами, но дружили уже преимущественно между своими – на Балканах ощущался ветер перемен.

После победы над Бразилией в четвертьфинале Игорь Штимац и Звонимир Бобан познакомились с местными девушками в очевидных целях.

За тот загул их с Зорро отчислили из команды и должны были отправить домой, однако в ответ все хорваты отказались играть, а среди них и лидеры поколения - Давор Шукер и Роберт Просинечки. Тренер сдался, поскольку не имел выбора, и через неделю Югославия выиграла чемпионат.

Вы спросите, при чем здесь 1998-й и Франция? Но Штимац с вами не согласится:

***

Конечно, он прав – на этом все держится. Первый мундиаль звучит круто, но если бы сам факт историчности что-то значил, Украина прошла бы Уэльс.

В 98-м он был лидером хорватской обороны. В их тройке Шимичу не хватало опыта, а Штимац отвечал за жесткость и подкаты. Славен больше всех работал с мячом. И хорошо работал!

В первом матче на ЧМ "Шашечные" на классе одолели Ямайку, а самым ярким моментом стал гол Просинечки. Казалось, что плеймейкер навешивал, но сам Роберт настаивал, что бил. Кто знает, где правда. Да и какая разница?

В любом случае Просинечки провалил карьеру и не оставил ничего, кроме разочарования, в "Реале", "Барсе" и "Севилье". В 98-м его уже не воспринимали всерьез, а зря. Тем более, рядом бегали Бобан и Шукер, у которых все было в порядке и на клубном уровне тоже – один капитанил в "Милане", другой выиграл ЛЧ с "Реалом".

Именно Шукер поставил точку в избиении ямайцев, а потом еще и Японию из турнира выбил, смачно приложившись с любимой левой – и так Хорватия вышла из группы.

***

The New York Times шокировано напоминала, что по населению Хорватия на ЧМ-98 превосходила только Ямайку. "Шашечные" над этим посмеялись бы.

На деле команду буквально распирали амбиции. По словам Штимаца, еще на Евро-96 они ехали уверенными в победе! Вылет от Германии тогда был воспринят как досадная случайность. Плакали даже всегда суровые Билич и Просинечки.

Дала бой, но не справилась с чрезмерно претенциозной Хорватией и Румыния в 1/8 финала - единственный гол с пенальти забил Шукер.

11-метровые Шукермен вообще пробивал классно. Промах с точки в финале Кубка УЕФА "Арсенал" – "Галатасарай" ознаменует начало его заката. Впрочем, это будет немного позже.

В нашей истории Давор еще в расцвете сил и славы – как и Бобан, и Билич, и все остальные. И именно поэтому четвертьфинал с Германией прошел так, как прошел.

***

Хотя, если начистоту, немцы все еще уверены, что реванш организовал судья.

Руне Педерсен еще до перерыва выгнал за грубый подкат на Шукере Кристиана Вормса, и тем ослабил давление на ворота едва державшегося Ладича.

И дело не в удалении, нет. Просто когда страна с 4,5 млн жителей побеждает страну, где только зарегистрированных футболистов 6,2 млн, это слишком уж киношная история.

Ну, и потом сам матч оказался шикарным. Немцы наседали даже в меньшинстве, и хорватам повезло, что именно в тот вечер Роберт Ярни забил свой единственный гол в футболке сборной. До ворот было больше 20 метров, но латераль послал мяч по идеальной траектории.

Впрочем, как Влаович на 80-й минуте – очень похожий гол, но правой ногой. Горан на пике славы зажигал в Валенсии, но в тот вечер немцы его истощили до предела:

"Бундестим" тогда была не та, что сейчас. Даже при 0:2 немцы заменили хавбеков на форвардов и побежали вперед, но их окончательно добил Шукер. 0:3 – самое большое поражение Германии на мундиалях с 1954 года, когда ее разбили Могучие мадьяры.

***

Эмоции после того матча очень разнились. Кажется, что каждый хорват пережил это по-своему.

Билич в тот же день думал о другом. Хорваты потеряли на полях боев 20 тысяч погибшими, и Славен посвятил победу им:

А вот Штимац ковыряться в старых ранах вообще не стал и сосредоточился исключительно на футбольном аспекте:

Может, именно он был ближе всех к правде, ведь когда мстить стало некому, хорваты проиграли, даром что забили первыми. Лилиан Тюрам никогда не отличался за Францию, но в полуфинале сделал это дважды и отправил "Шашечных" в матч за третье место, выглядевший для голландского поколения Бергкампа, Клюйверта, Зеедорфа и де Буров сущей насмешкой.

Хорваты на энтузиазме побили более классного соперника 2:1 (Шукер еще раз пальнул с левой) - и с тех пор никогда не побеждали в основное время в плей-офф чемпионатов мира.

***

В 2002, 2006 и 2014 годах "Шашечные" не выходили из группы; в 2010-м даже не пробились на сам мундиаль. Ну а дальше были только экстра-таймы и серии пенальти.

Очевидно, новому поколению хорватов не хватает своего Шукермена. Тогда, в 98-м, Славен Билич после гола расслабленно говорил своим:

Сейчас такого нет. Давор давно уже чиновник – с 2012-го он возглавляет хорватскую футбольную федерацию, где не обходится без коррупционных скандалов. Также в функционеры подался Бобан, а Штимац, Просинечки, Сольдо, Ярни, Тудор и Билич стали тренерами. Поседевшие, облысевшие - со стороны и не скажешь, что для целого народа эти 55-летние мужчины живые легенды.

Croatian President Kolinda Grabar-Kitarović and Croatian Federation President (and former world class player) Davor Suker celebrating go ahead goal. pic.twitter.com/Bw497vB8Am