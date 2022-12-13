Энрике рассказал, что бы он изменил в сборной Испании на ЧМ-2022

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал, что бы он изменил в команде на ЧМ-2022, если бы у него была такая возможность.

"Если бы я мог что-нибудь изменить на чемпионате мира, то дал бы Сарабии больше игрового времени. Он был одним из лучших на тренировках перед игрой из Марокко", - приводит слова Энрике Get Spanish Football News.

Отметим, Пабло Сарабия отыграл на чемпионате мира-2022 всего 2 минуты. Он вышел в экстра-тайме в матче против Марокко и не забил первый 11-метровый в серии послематчевых пенальти.

Ранее Луис Энрике заявил, что не видит команды лучше "фурии рохи" в полуфиналах чемпионата мира.