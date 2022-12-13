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Энрике рассказал, что бы он изменил в сборной Испании на ЧМ-2022
Помогло бы это?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал, что бы он изменил в команде на ЧМ-2022, если бы у него была такая возможность.
"Если бы я мог что-нибудь изменить на чемпионате мира, то дал бы Сарабии больше игрового времени. Он был одним из лучших на тренировках перед игрой из Марокко", - приводит слова Энрике Get Spanish Football News.
Отметим, Пабло Сарабия отыграл на чемпионате мира-2022 всего 2 минуты. Он вышел в экстра-тайме в матче против Марокко и не забил первый 11-метровый в серии послематчевых пенальти.
Ранее Луис Энрике заявил, что не видит команды лучше "фурии рохи" в полуфиналах чемпионата мира.
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