  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Энрике рассказал, что бы он изменил в сборной Испании на ЧМ-2022
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Энрике рассказал, что бы он изменил в сборной Испании на ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Помогло бы это?

Энрике рассказал, что бы он изменил в сборной Испании на ЧМ-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал, что бы он изменил в команде на ЧМ-2022, если бы у него была такая возможность.

"Если бы я мог что-нибудь изменить на чемпионате мира, то дал бы Сарабии больше игрового времени. Он был одним из лучших на тренировках перед игрой из Марокко", - приводит слова Энрике Get Spanish Football News.

Отметим, Пабло Сарабия отыграл на чемпионате мира-2022 всего 2 минуты. Он вышел в экстра-тайме в матче против Марокко и не забил первый 11-метровый в серии послематчевых пенальти.

Ранее Луис Энрике заявил, что не видит команды лучше "фурии рохи" в полуфиналах чемпионата мира.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Испания Луис Энрике Чемпионат Мира-2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Get Spanish Football News

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде