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Рабьо может пропустить полуфинал с Марокко
Всего два основных игрока могут пропустить полуфинал
Фото: twitter.com/equipedefrance
Адриен Рабьо простудился и занимался в зале во время тренировочной сессии 13-го декабря. Полузащитник может пропустить полуфинал чемпионата мира Франция – Марокко.
Он присоединился к Дайо Упамекано, который пропустил тренировку 12-го декабря из-за боли в горле. Защитника "Баварии" может заменить фуллбек "Ливерпуля" Ибраима Конате.
Если же Рабьо не сможет поучаствовать в матче, его в стартовом составе заменит Юссуф Фофана.
Также важно отметить, что Орельен Чуамени все же вернется в состав, несмотря на то, что ранее сообщалось, что он может пропустить полуфинал. Автор гола в ворота Англии пропустил тренировку 12-го декабря из-за повреждения икроножной мышци.
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