Рабьо может пропустить полуфинал с Марокко

Адриен Рабьо простудился и занимался в зале во время тренировочной сессии 13-го декабря. Полузащитник может пропустить полуфинал чемпионата мира Франция – Марокко.

Он присоединился к Дайо Упамекано, который пропустил тренировку 12-го декабря из-за боли в горле. Защитника "Баварии" может заменить фуллбек "Ливерпуля" Ибраима Конате.

Если же Рабьо не сможет поучаствовать в матче, его в стартовом составе заменит Юссуф Фофана.

Также важно отметить, что Орельен Чуамени все же вернется в состав, несмотря на то, что ранее сообщалось, что он может пропустить полуфинал. Автор гола в ворота Англии пропустил тренировку 12-го декабря из-за повреждения икроножной мышци.