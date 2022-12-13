  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Рабьо может пропустить полуфинал с Марокко
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рабьо может пропустить полуфинал с Марокко

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Всего два основных игрока могут пропустить полуфинал

Рабьо может пропустить полуфинал с Марокко

Фото: twitter.com/equipedefrance

Новина українською

Адриен Рабьо простудился и занимался в зале во время тренировочной сессии 13-го декабря. Полузащитник может пропустить полуфинал чемпионата мира Франция – Марокко.

Он присоединился к Дайо Упамекано, который пропустил тренировку 12-го декабря из-за боли в горле. Защитника "Баварии" может заменить фуллбек "Ливерпуля" Ибраима Конате.

Если же Рабьо не сможет поучаствовать в матче, его в стартовом составе заменит Юссуф Фофана.

Также важно отметить, что Орельен Чуамени все же вернется в состав, несмотря на то, что ранее сообщалось, что он может пропустить полуфинал. Автор гола в ворота Англии пропустил тренировку 12-го декабря из-за повреждения икроножной мышци.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Франция Марокко Чемпионат мира 2022 Адриен Рабьо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
getfootballnewsfrance.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде