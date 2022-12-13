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Дубль Альвареса после сольного прохода Месси. Громит Аргентина Хорватию

Чемпионат мира FIFA
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4-й гол Хулиана на турнире

Дубль Альвареса после сольного прохода Месси. Громит Аргентина Хорватию

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Аргентина делает счет в полуфинале с Хорватией разгромным. Хулиан Альварес забивает свой второй мяч в этом противостоянии.

Месси сам прошел по флангу, накрутил Гвардиола и отдал голевую передачу на Альвареса. Нападающему оставалось только замкнуть.

70' Хулиан Альварес – 3:0.

Аргентина практически обеспечила себе место в финале чемпионата мира. Второй финалист определится завтра – 14-го декабря в 21:00 сыграют Франция с Марокко.

Напомним, что матч за 3-е место состоится 17-го декабря, а финал – 18-го.

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В статье: Аргентина Хорватия Чемпионат мира 2022 Хулиан Альварес
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