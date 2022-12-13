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Далич: Ни в чем не виню своих ребят. Не получили угловой и сразу пропустили контратаку
До выхода Альвареса 1 в 1 действительно была равная игра
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о разгромном поражении своей команды в полуфинале чемпионата мира от Аргентины (0:3). Он не винит своих футболистов.
"Я поздравляю Аргентину с выходом в финал. Ни в чем не виню своих ребят.
Мы контролировали игру первые полчаса, но иногда тебе везет, а иногда – наоборот. Парни протестовали из-за того, что не получили угловой, и сразу пропустили атаку (которая привела к пенальти).
Но мы проиграли матч, и жаловаться мне не на что. Нужно подготовиться к матчу, который у нас остался.
Мы создавали хорошие ситуации, но не хватало конкретики в действиях. Не хватало настоящего форварда", – сказал Далич.
Хорватии предстоит сыграть в матче за 3-е место 17-го декабря. Второй участник определится завтра, 14-го декабря, в 21:00. Франция сразится с Марокко.
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