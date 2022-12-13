Далич: Ни в чем не виню своих ребят. Не получили угловой и сразу пропустили контратаку

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о разгромном поражении своей команды в полуфинале чемпионата мира от Аргентины (0:3). Он не винит своих футболистов.

"Я поздравляю Аргентину с выходом в финал. Ни в чем не виню своих ребят.

Мы контролировали игру первые полчаса, но иногда тебе везет, а иногда – наоборот. Парни протестовали из-за того, что не получили угловой, и сразу пропустили атаку (которая привела к пенальти).

Но мы проиграли матч, и жаловаться мне не на что. Нужно подготовиться к матчу, который у нас остался.

Мы создавали хорошие ситуации, но не хватало конкретики в действиях. Не хватало настоящего форварда", – сказал Далич.

Хорватии предстоит сыграть в матче за 3-е место 17-го декабря. Второй участник определится завтра, 14-го декабря, в 21:00. Франция сразится с Марокко.