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Далич: Я не буду вдаваться в подробности того, что сделал арбитр, но скажу, что первый гол изменил ход игры

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Тем не менее, он акцентирует внимание на качестве Лионеля

Далич: Я не буду вдаваться в подробности того, что сделал арбитр, но скажу, что первый гол изменил ход игры

Фото: Getty Images

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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о поражении национальной команды в полуфинале против Аргентины (0:3). Он признал талант Месси, но считает что именно первый гол сломал игру.

"Не думаю, что можно сказать что-то новое о таланте Месси. Он является лучшим игроком в мире на протяжении последних 15 лет.

Он был очень опасен, и его качество определило исход игры. Он играл по максимуму. Это тот Месси, которого мы ожидали увидеть", – сказал Далич.

Я согласен с тем, что мы владели мячом, но мы также не создали важных моментов, а когда дошли до зоны, не смогли завершить.

Я не буду вдаваться в подробности того, что сделал арбитр, но скажу, что первый гол изменил ход игры", – закончил он.

Хорватия сыграет в матче за третье место с проигравшим в полуфинале, который состоится 14-го декабря в 21:00. Игра за бронзу турнира пройдет 17-го декабря.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Хорватия Златко Далич Чемпионат мира 2022
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Источник:
tudn.com

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Комментарии (1)
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VictCo (Київ)
14.12.2022 в 16:58
Всім і так все ясно. Катарці піарять свою ручну мавпочку. В кожну матчі пенальті))
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