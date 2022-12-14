Далич: Я не буду вдаваться в подробности того, что сделал арбитр, но скажу, что первый гол изменил ход игры

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о поражении национальной команды в полуфинале против Аргентины (0:3). Он признал талант Месси, но считает что именно первый гол сломал игру.

"Не думаю, что можно сказать что-то новое о таланте Месси. Он является лучшим игроком в мире на протяжении последних 15 лет.

Он был очень опасен, и его качество определило исход игры. Он играл по максимуму. Это тот Месси, которого мы ожидали увидеть", – сказал Далич.

Я согласен с тем, что мы владели мячом, но мы также не создали важных моментов, а когда дошли до зоны, не смогли завершить.

Я не буду вдаваться в подробности того, что сделал арбитр, но скажу, что первый гол изменил ход игры", – закончил он.

Хорватия сыграет в матче за третье место с проигравшим в полуфинале, который состоится 14-го декабря в 21:00. Игра за бронзу турнира пройдет 17-го декабря.