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Далич: Я не буду вдаваться в подробности того, что сделал арбитр, но скажу, что первый гол изменил ход игры
Тем не менее, он акцентирует внимание на качестве Лионеля
Фото: Getty Images
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о поражении национальной команды в полуфинале против Аргентины (0:3). Он признал талант Месси, но считает что именно первый гол сломал игру.
"Не думаю, что можно сказать что-то новое о таланте Месси. Он является лучшим игроком в мире на протяжении последних 15 лет.
Он был очень опасен, и его качество определило исход игры. Он играл по максимуму. Это тот Месси, которого мы ожидали увидеть", – сказал Далич.
Я согласен с тем, что мы владели мячом, но мы также не создали важных моментов, а когда дошли до зоны, не смогли завершить.
Я не буду вдаваться в подробности того, что сделал арбитр, но скажу, что первый гол изменил ход игры", – закончил он.
Хорватия сыграет в матче за третье место с проигравшим в полуфинале, который состоится 14-го декабря в 21:00. Игра за бронзу турнира пройдет 17-го декабря.
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