Эрнандес забивает первый гол соперников в ворота Бону на ЧМ - Франция повела в полуфинале. ВИДЕО

Франция стала первой командой, которая забила в ворота Марокко на этом Мундиале. Тео Эрнандес оформил быстрый гол в полуфинале чемпионата мира.

6' Тео Эрнандес – 1:0.

Это самый быстрый мяч в полуфинале чемпионатов мира с 1958-го года. Тогда бразилец Вава на 2 минуте встречи поразил ворота Франции.

Напомним, что ни одному сопернику Марокко вплоть до полуфинала не удалось поразить ворота Бону. Только Канада ушла с мячом в противостоянии с "атласскими львами", но это был автогол.