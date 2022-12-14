ЧМ. Франция - Марокко 2:0. Полуфиналы не для андердогов

Чемпионат Мира. Полуфинал

Аль-Хор. "Аль-Байт Стадиум"

Франция - Марокко 2:0

Голы: Т. Эрнандес 5, Муани 79

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Конате, Т. Эрнандес, Фофана, Чуамени, Гризманн, Дембеле (Муани 79), Жиру (Тюрам 65), Мбаппе

Марокко: Буну, Хакими, Дари, Саисс (Амалла 21, Эззальзули 79), Эль-Ямик, Мазрауи (Аттият-Алла 46), Амрабат, Унаи, Зиеш, Эн-Несири (Хамдалла 66), Буфаль (Абухлаль 66)

Предупреждениe: Буфаль 27

Главный арбитр: Сесар Рамос (Мексика)

Полуфиналы Чемпионата Мира не для андердогов. В 1/8, в 1/4 финала на Мундиалях часто случались сюрпризы, сенсации. Но когда гранды чувствуют запах финала - они не ошибаются. На текущем турнире эта почти аксиома подтвердилась. Аргентина и Франция выиграли свои матчи у менее именитых сборных с разрывом более чем в один мяч, не пропустив ни одного. Нас ожидает звездный финал.

У "Ле Бле" получилось менее уверенно, чем у "альбиселесте". Главный тренер главной сенсации турнира Валид Реграги уверял, что для Марокко турнир вовсе не закончен, что его сборная голодна, зла и хочет поднять флаг Африки и арабского мира на вершину. Сравнивал свою сборную с Рокки Бальбоа, злился из-за критики насчет ее слишком оборонительной игры. Сегодня она сыграла смелее. Но, как и Рокки, главный бой проиграла.

Многое решил быстрый гол. Гризманн получил пас вразрез справа, отдал в центр Мбаппе. Тот пробил и попал в одного из окружавших его полков защитников. Эрнандеса не окружал никто, мяч отскочил к нему, и Тео, высоко подняв ногу, послал мяч мимо Буну. Первый гол на турнире, пропущенный Яссином от чужого игрока.

Далее Франция, как и Марокко, отнюдь не любитель владения мячом и доминирования, чувствовала себя весьма комфортно. По крайней мере, до перерыва. Отдала мяч (39:61 по владению по итогам матча), уверенно оборонялась, забыв о потере Упамекано и Рабио, находила контратаки. Марокканцы же потеряли капитана Саисса, воспользовались возможностью и вернулись с 3-5-2 на привычную 4-3-3, но выдумали в атаке мало.

Выдумали они лишь в самой концовке тайма, когда розыгрыш углового Эль-Ямик завершил ударом через себя ножницами. Стойка отбила. Ну и удар Унаи низом издали вытащил Льорис. А французы создали длинный пас на Жиру, пробившего через руки Буну в стойку, еще один на Мбаппе, пробившего мимо вратаря, но попавшего в Эль-Ямика. Жиру далее закрутил чуть неточно.

Второй тайм Марокко уже начал штурмом. Франция поставила "автобус". Иначе описать происходящее на поле нельзя. Номинально "десятка" Антуан Гризманн работал в своей штрафной чуть ли не как третий центральный защитник. Крайние защитники Хакими и Аттият-Алла (замена) постоянно тревожили оппонентов и отдавали "кроссы" в штрафную. Вот только не было кому замкнуть. А в середине тайма чемпиону удалось "засушить" игру.

Он даже перевыполнил план. Муани, вызванный в сборную лишь из-за травмы Нкунку и дебютировавший в ней лишь в сентябре, вышел на поле и первым касанием забил. Вновь Мбаппе окружили, он вновь попал в соперника, мяч вновь отскочил удачно.

Франция стает первой сборной с 1998-го года, вышедшей в два финала Чемпионатов Мира подряд. Выигрывает седьмой матч плей-офф турнира подряд, что для нее рекорд. Впервые на текущем турнире не пропускает. Стает первой командой, которая забила Марокко на турнире. Она слишком сильна для симпатичного исторического андердога, очень старавшегося. Даже без голов Мбаппе, "лишь" с его ударами в соперников, она свое дело сделала.

Мбаппе против Месси? Нет, вся Франция.