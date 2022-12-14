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ЧМ. Франция - Марокко 2:0. Полуфиналы не для андердогов

Чемпионат мира FIFA
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(2 голосов)

Чемпион вновь справился без голов Мбаппе

ЧМ. Франция - Марокко 2:0. Полуфиналы не для андердогов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Мира. Полуфинал

Аль-Хор. "Аль-Байт Стадиум"

Франция - Марокко 2:0

Голы: Т. Эрнандес 5, Муани 79

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Конате, Т. Эрнандес, Фофана, Чуамени, Гризманн, Дембеле (Муани 79), Жиру (Тюрам 65), Мбаппе

Марокко: Буну, Хакими, Дари, Саисс (Амалла 21, Эззальзули 79), Эль-Ямик, Мазрауи (Аттият-Алла 46), Амрабат, Унаи, Зиеш, Эн-Несири (Хамдалла 66), Буфаль (Абухлаль 66)

Предупреждениe: Буфаль 27

Главный арбитр: Сесар Рамос (Мексика)

Полуфиналы Чемпионата Мира не для андердогов. В 1/8, в 1/4 финала на Мундиалях часто случались сюрпризы, сенсации. Но когда гранды чувствуют запах финала - они не ошибаются. На текущем турнире эта почти аксиома подтвердилась. Аргентина и Франция выиграли свои матчи у менее именитых сборных с разрывом более чем в один мяч, не пропустив ни одного. Нас ожидает звездный финал.

У "Ле Бле" получилось менее уверенно, чем у "альбиселесте". Главный тренер главной сенсации турнира Валид Реграги уверял, что для Марокко турнир вовсе не закончен, что его сборная голодна, зла и хочет поднять флаг Африки и арабского мира на вершину. Сравнивал свою сборную с Рокки Бальбоа, злился из-за критики насчет ее слишком оборонительной игры. Сегодня она сыграла смелее. Но, как и Рокки, главный бой проиграла.

Многое решил быстрый гол. Гризманн получил пас вразрез справа, отдал в центр Мбаппе. Тот пробил и попал в одного из окружавших его полков защитников. Эрнандеса не окружал никто, мяч отскочил к нему, и Тео, высоко подняв ногу, послал мяч мимо Буну. Первый гол на турнире, пропущенный Яссином от чужого игрока.

Далее Франция, как и Марокко, отнюдь не любитель владения мячом и доминирования, чувствовала себя весьма комфортно. По крайней мере, до перерыва. Отдала мяч (39:61 по владению по итогам матча), уверенно оборонялась, забыв о потере Упамекано и Рабио, находила контратаки. Марокканцы же потеряли капитана Саисса, воспользовались возможностью и вернулись с 3-5-2 на привычную 4-3-3, но выдумали в атаке мало.

Выдумали они лишь в самой концовке тайма, когда розыгрыш углового Эль-Ямик завершил ударом через себя ножницами. Стойка отбила. Ну и удар Унаи низом издали вытащил Льорис. А французы создали длинный пас на Жиру, пробившего через руки Буну в стойку, еще один на Мбаппе, пробившего мимо вратаря, но попавшего в Эль-Ямика. Жиру далее закрутил чуть неточно.

Второй тайм Марокко уже начал штурмом. Франция поставила "автобус". Иначе описать происходящее на поле нельзя. Номинально "десятка" Антуан Гризманн работал в своей штрафной чуть ли не как третий центральный защитник. Крайние защитники Хакими и Аттият-Алла (замена) постоянно тревожили оппонентов и отдавали "кроссы" в штрафную. Вот только не было кому замкнуть. А в середине тайма чемпиону удалось "засушить" игру.

Он даже перевыполнил план. Муани, вызванный в сборную лишь из-за травмы Нкунку и дебютировавший в ней лишь в сентябре, вышел на поле и первым касанием забил. Вновь Мбаппе окружили, он вновь попал в соперника, мяч вновь отскочил удачно.

Франция стает первой сборной с 1998-го года, вышедшей в два финала Чемпионатов Мира подряд. Выигрывает седьмой матч плей-офф турнира подряд, что для нее рекорд. Впервые на текущем турнире не пропускает. Стает первой командой, которая забила Марокко на турнире. Она слишком сильна для симпатичного исторического андердога, очень старавшегося. Даже без голов Мбаппе, "лишь" с его ударами в соперников, она свое дело сделала.

Мбаппе против Месси? Нет, вся Франция.

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В статье: Франция Марокко Чемпионат Мира Чемпионат мира 2022 отбор на ЧМ-2022
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Комментарии (120)
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kaput1980 (Херсон)
15.12.2022 в 00:42
Але Франція виглядає прагматично, мені здається що ЧМ їх, а вболівати буду за Мессі і ко
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+1
-1
kaput1980 (Херсон)
15.12.2022 в 00:40
Я мені здається, то Марокко чудово зіграла, на межі можливостей. І ще гра попереду, мотивація їх безмежна, а лавка запасних ні
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0
0
NoSoyEspanol (Alicante)
15.12.2022 в 00:27
А чому, як російською комент, так расист, або просто дбл, як путалінус та їблан? :)
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+1
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
15.12.2022 в 00:40
Та ну чого ти так завівся, ну? Тут є і українськомовні расисти. Так панове, є? (лунають підтверджуючі вигуки та брязкіт шаблями) Ось бачиш.
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+1
0
Comment06 (Украина)
14.12.2022 в 23:59
Действующих чемпионов мира, явных фаворитов ЧМ с середины первого тайма до 79мин. просто не было видно! Не скажу, что не заслуженно, но не уверенно, со скрипом, сомнительно, через калитку проникли в финал! Марокканцы поразили- скоростной техникой, резкими силовыми пасами, умением проникать на ударные позиции, обыграть один в один, длинной скамейкой запасных. Но сегодня был явно не их день: ранний первый гол случился после неуклюжей попытки прервать пас на Гризманна, второй- нелепой потере мяча возле своей штрафной и идеального рикошета на первое касание только вышедшего нападающего, да еще и фатальном невезении - мяч попадал куда угодно, но не в ворота! Марокканцы сорвали с чемпионов мантию, надеюсь, аргентинцы сорвут и корону! Если бы вышли африканцы- сомневался бы, теперь точно знаю, за кого болеть в финале.
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+3
-2
NoSoyEspanol (Alicante)
15.12.2022 в 00:13
Божечкі, як багато букв із пафосом але без змісту :)
Ответить
+1
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.12.2022 в 00:15
пафос - ниже (про французов), здесь же - адекватный вывод по игре
0
-3
avatar
Барселиниуc (землянин)
15.12.2022 в 00:19
Тиран, ну это же Витёк "Аликантийский", ну.
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.12.2022 в 00:21
дебилы умеют маскироваться?)))
0
-2
NoSoyEspanol (Alicante)
15.12.2022 в 00:23
Два хрюгав недоумковатих - їплан та путалінус :) ви вже одружились, чи ще так один одного… підтримуєте? :)
+1
-1
NoSoyEspanol (Alicante)
15.12.2022 в 00:24
Їблан навіть не маскується… даунецьк , що взяти :)))
+1
-2
NoSoyEspanol (Alicante)
15.12.2022 в 00:28
А путалінуса якийсь вітьок покинув, ось він і біситься :)
+1
-1
Рівнянин (Рівне)
14.12.2022 в 23:45
ФРАНЦІЯ-ЧЕМПІОН!!!
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+3
-3
avatar
hrdhrd (Украина)
14.12.2022 в 23:57
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+1
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
15.12.2022 в 00:00
Поки так... А як вони буде після фіналу Потрібно трошечки почекати... Тут по "достовірній інформації" КС вже один відомий футболіст купив
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.12.2022 в 00:08
если верить всему, что плетёт ибрагимович, то и он - GOAT))))
0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.12.2022 в 00:18
кстати, "ЗА достовірною інформацією"
0
-1
Лекарь (село Дарниця)
14.12.2022 в 23:29
Респект команді Марокко. Справжні молодці, справжні бійці. Дуже хотілось би глянути на їх гру проти Аргентини... Але, доля їх не зведе. Ну а стосовно фіналу, то вболівати буду за Францію.
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0
-6
avatar
Барселиниуc (землянин)
14.12.2022 в 23:27
Аргентина - Франция. Белые против чёрных. Будет интересно.
Ответить
+2
-4
sasha_lv (Львів)
14.12.2022 в 23:33
ото расист криворізький..........тебе нігери у дитинстві ображали?...
Ответить
+3
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
14.12.2022 в 23:45
Да, я белый расист и горжусь этим.
+1
-2
sasha_lv (Львів)
14.12.2022 в 23:51
напівобрізаний расист?.....цікаво....
+1
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
14.12.2022 в 23:58
Самые лютые расисты это обрезанные, шо, не знал? Я расист умеренный. Белым Европу, неграм Африку, евреям Луну.
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.12.2022 в 23:38
шахматы!))
Ответить
0
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
14.12.2022 в 23:42
В которых тот, кто начнёт ходить первыми, тот и проигрывает.
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.12.2022 в 23:45
неужели лёня начнёт бегать?)))
0
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
14.12.2022 в 23:48
Гроссмейстеры не бегают, они думают. ))
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.12.2022 в 23:51
бегают думать, если приспичило! но это ведь не только гроссмейстеры!))))
0
-1
Comment06 (Украина)
15.12.2022 в 00:53
Спасибо за понимание. Минуснул ошибочно- палец не попал!
0
-1
NoSoyEspanol (Alicante)
15.12.2022 в 00:14
А тут модератори не банять руснявих нацистів глорів сєпарської путалони і шахти?
Ответить
+1
-3
avatar
Барселиниуc (землянин)
15.12.2022 в 00:49
Нуууу, фраерок.. Мы уже с Тираном баненные перебаненные, клейма ставить негде.
0
-1
avatar
okolegko (Київ)
14.12.2022 в 23:19
Цікаво, як би пройшов поєдинок, коли б у Марокко всі основні гравці були б у основі... Загадка Франції були б непереливки
Ответить
+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.12.2022 в 23:26
*було б непериливки
Ответить
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.12.2022 в 23:37
було б непереливки (опечатка)
0
-1
avatar
okolegko (Київ)
14.12.2022 в 23:47
Дякую. У цьому випадку ти десь відсотків на 100 правий
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.12.2022 в 23:53
вот поэтому и говорю, что не стоит меня упрекать общением на русском языке - следите за своим украинским, а там, где увижу ошибку, то поправлю! и пусть это будет моим вкладом в образование
+1
-2
sasha_lv (Львів)
14.12.2022 в 23:27
та да,і ще цікавіше грало б Мароко,якби вилучили двох французів,і призначили два пєнальті...
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+2
-1
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hrdhrd (Украина)
14.12.2022 в 23:28
Франция тоже после 1/4 потеряла Рабьо и непонятно что с Упамекано, это если говорить об основном составе на турнире. А если говорить в целом о французских игроках, то еще не добрала Бензема, Канте, Погба, Нкунку, Люку Эрнандеса
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+4
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.12.2022 в 23:13
Тем интереснее финал будет. Хотя счет не по игре. Два удара лягушек и два гола. Не вовремя марокканцы приоткрыли дверь в автобусе, чтобы вдохнуть свежего воздуха.)))
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+5
-2
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alex 66 (Кременчук)
14.12.2022 в 23:14
про двері то моцно)))
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+3
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.12.2022 в 23:19
это были всего лишь окна! если бы двери, то там бы 5-6 прилетело)))
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+1
-1
George_D (Харьков)
14.12.2022 в 23:22
А чего тут удивляться? Хорваты прошли бразильцев, имея в активе 1 удар в створ ворот в игровое время при 10 бразильских.
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+1
0
George_D (Харьков)
14.12.2022 в 23:12
Как для абсолютного дебютанта такой высокой стадии ЧМ, Марокко сыграло более, чем достойно. Для финала они еще не доросли, но на гол в ворота Франции они точно сегодня наиграли - не повезло. Впервые увидел реально атакующее Марокко. До этого был автобус и контратаки, а здесь... удивили однако.
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+4
-1
alex.belogubko (одесса)
14.12.2022 в 23:10
молодцы Марокко --они выиграют у Хорватов --хорошо что Украина не попала вылет сразу и позор
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+2
-6
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alex 66 (Кременчук)
14.12.2022 в 23:12
не факт....в них теж "бензин" закінчується, а хорвати на досвіді та й відпочинку більше
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+1
0
George_D (Харьков)
14.12.2022 в 23:17
Согласен. Они много не только физических, но и моральных сил сегодня отдали. А хорваты проиграли на расслабоне. Помню, как в 1982 Франция в драматичном полуфинале выигрывая у немцев 3:1 в д.в, в результате все же проиграли. по пенальти. Французы так были после этого выжаты, что 3-е место отдали по сути без борьбы. У хорватов есть хорошие шансы.
0
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hrdhrd (Украина)
14.12.2022 в 23:37
Вообще пора этот матч за 3 место убрать, ну кому оно надо, что ты третий, что четвертый, бороться не за что. Сейчас не то время, уже даже серебряные медали с себя срывают при награждении финалистов. Это на этом ЧМ получится такой матч, когда обе команды по сути попали в полуфинал сенсационно и звезд с неба обычно не хватают, но я сильно сомневаюсь, что Модрич в своем возрасте будет сильно упираться в матче за 3 место. А какие-то бразильцы или испанцы просто выпустили бы второй состав, как это всегда бывало в этом бесполезном матче за звание второго из проигравших. Вон на Евро нет никакого матча за 3 место, и правильно.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.12.2022 в 23:44
а что там по призовым за бронзу?
0
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hrdhrd (Украина)
14.12.2022 в 23:45
Осядут в кармане какого-то хорватского Павелко
+1
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.12.2022 в 23:50
Розподіл коштів виглядає так (усі цифри вказані в доларах США): Чемпіон: 42 мільйони доларівДруге місце: 30 мільйонів доларівТретє місце: 27 мільйонів доларівЧетверте місце: 25 мільйонів доларів5-8 місця: 68 мільйонів доларів. (17 мільйонів доларів на команду)9-16 місця: 104 мільйони доларів (13 мільйонів доларів на команду)17-32 місця: 144 мільйони доларів (9 мільйонів доларів на команду)
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hrdhrd (Украина)
14.12.2022 в 23:52
27 и 25, ну Модрич доложит пару лямов если что, пусть уже идет отдыхает, с Ливерпулем скоро играть))
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.12.2022 в 23:57
зачем? если у него есть ЛИШНИЕ 2 ляма, то на них можно прилично помочь
0
0
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hrdhrd (Украина)
15.12.2022 в 00:00
Ну лишних лямов не бывает, но в целом, он парень не жадный. Например партнерам по Реалу и сб. Хорватии (тренерскому штабу, массажистам, даже водителям) дарил ролексы в честь разных успехов.
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.12.2022 в 00:06
made in china)))
0
-1
Рівнянин (Рівне)
14.12.2022 в 23:14
Здрастє!Ми тут їбашимо "другу армію світу",а нам кажуть що ми гімно!)))))
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0
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alex 66 (Кременчук)
14.12.2022 в 23:18
не плутати ЗСУ з ЗбУ
0
0
NoSoyEspanol (Alicante)
15.12.2022 в 00:17
Позор - це твоїм батькам, бо не оберігалися під час сексу , і ти вийшов :)
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+1
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TIRAN (Донецк (Украина!))
15.12.2022 в 00:24
видимо, при выходе упал пятками тебе на голову, чем и смягчил своё падение)))
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okolegko (Київ)
14.12.2022 в 23:08
Один невдалий травмований гравець і вся гра насмарку. Хоча об’єктивно Франція сильніша
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.12.2022 в 00:26
*нанiвець!
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0
-1
Ol-g (Одесса)
14.12.2022 в 23:07
«Усе підлаштовано, щоб виграв Мессі! Ну, який з Марокко суперник для Аргентини? Усе вирішили ще тоді, коли в ПСЖ перейшов Мессі, а не Роналду!» Що? Марокко не у фіналі? Усе підлаштовано! Що ж там підлаштовано, вже й забув
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0
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Барселиниуc (землянин)
14.12.2022 в 23:08
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0
-2
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alex 66 (Кременчук)
14.12.2022 в 23:09
оооооооо та тут без пів-літри ніяк
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+1
0
Ol-g (Одесса)
15.12.2022 в 00:11
Сіріусу більше не наливати (с).
0
0
Нанашко (Гуцульщина)
14.12.2022 в 23:07
Французи показали,що з ними можна грати. Не факт,що виграли б від португальців.
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0
0
sasha_lv (Львів)
14.12.2022 в 23:11
грати можна,а виграти?
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+2
0
avatar
hrdhrd (Украина)
14.12.2022 в 23:13
Ну Франция все же берегла силы, после гола сразу отдали мяч и спокойно себе полупешком вели игру. Некоторые полностью пешком.
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+3
-1
sasha_lv (Львів)
14.12.2022 в 23:17
крім Дємбеля і Грізмана,інші мабуть і не зіприли....
+2
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
14.12.2022 в 23:04
Достойна гра мароканців, молодці.Після швидкого голу виглядало, що вони посипляться, нічого подібного. Досить не погано виходило в них місцями атакувати, краще виглядали в атаці, ніж вчора хорвати. Очікувана перемога французів і нас чекає Мега крутий фінал!
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+2
-1
Рівнянин (Рівне)
14.12.2022 в 23:03
Хороша команда! Але Лє Бпю все ж сильніша! Та й взагалі,хто б не виграв чемпіонат (трапляються випадковості),збірна Франції на сьгодні найсильніша на планеті Земля.Апріорі!
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+2
-1
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
14.12.2022 в 23:05
А Україна у відборі їм не програла, отже ми на другому місці
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.12.2022 в 23:06
... априори! (с) бугага! пусть сыграет по 2 матча с топ-сборными первой десятки хотя бы - тогда и посмотрим
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+1
-2
Рівнянин (Рівне)
14.12.2022 в 23:09
Бугага,Франція буде чемпіоном світу!З якими ТОП-збірними їй грати,якщо твона сама ТОП!
0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.12.2022 в 23:15
сначала топ, потом - потоп! чтобы говорить о НАИСИЛЬНЕЙШЕЙ сборной, нужно, чтобы она это показывала не на коротком отрезке (играя с не самыми сильными командами), а именно в таком себе суперчемпе! . австралия, тунис, дания, польша, англия, марокко - одни ТОПЫ))) а будет или нет - посмотрим в финале!
0
-2
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hrdhrd (Украина)
14.12.2022 в 23:18
Ну Аргентина конечно с более элитными сборными играла - Саудовская Аравия, Польша, Мексика, Австралия, Нидерланды, Хорватия)) У французов хоть Англия была в соперниках, а у Аргентины кто, Нидерланды с Нопертами и Вегхорстами?))
+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.12.2022 в 23:21
Л - логика! кто говорил в данном разговоре об аргентине?))) аргентина - сборная, которая вышла в финал! фсьо!)))
+1
-1
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hrdhrd (Украина)
14.12.2022 в 23:25
Не говорил никто, но претензии на топ по итогам основного турнира 4-х лет остались только у двух команд. Вот я и привел статистику второго претендента. А так в финале будет видно, кто есть кто
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.12.2022 в 23:30
ну так в финале всегда две команды встречаются!))) а когда об одной говорят, что приведено выше, то как-то закрадывается вопрос об адекватности глаголящего!))) ну, допустим, глорит он за петухов - пожалуйста! но безапелляционно утверждать то, что не является истиной, это уже из психиатрии, наверное)))
+1
-1
Нанашко (Гуцульщина)
15.12.2022 в 00:06
hrd душа болить,шо в Аргентини не дуже елітні суперники були а у Франції елітна Англія??? Якшо б було навпаки то навіть би і не помітив. Ні?
+1
0
DesnaUA (Чернигов)
14.12.2022 в 23:03
Ех,не хватило трохи марокканцям...Сподобались,грали краще за жабоїдів чорножопих...
Ответить
0
-2
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alex 66 (Кременчук)
14.12.2022 в 23:05
тому й програли, півні ловили їх і підловили на 2
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0
0
Рівнянин (Рівне)
14.12.2022 в 23:07
Згідний,хороша команда,Марокко,але результат на табло,і він свідчить,на скільки вона хороша.
Ответить
0
0
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Spokoyno (Київ)
14.12.2022 в 23:01
Ну хоч півфінали без сенсацій Арабська казка закінчилась У фіналі зустрінутися ті, хто і передбачались.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.12.2022 в 23:03
*казка! не позорься
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okolegko (Київ)
14.12.2022 в 23:05
*не ганьбися
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Spokoyno (Київ)
14.12.2022 в 23:07
Дякую... Важко на пенсії повністю на українську переходити... Звички давлять.
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.12.2022 в 23:07
я пишу, если ты ДО СИХ ПОР не понял, по-русски, а украинскому могу научить большинство здесь "пишущих"
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.12.2022 в 23:08
не, ну такие элементарные слова путать - не комильфо))
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okolegko (Київ)
14.12.2022 в 23:14
Дійсно, якщо ти вважаєш себе суперлінгвістом, таке собі дозволяти неможливо
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.12.2022 в 23:16
не люблю, когда мне такие, как ты, указывают, на каком языке общаться!
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okolegko (Київ)
14.12.2022 в 23:22
Тут не про мову спілкування йдеться, а про зверхність, яку ти собі дозволяєш, вказуючи на помилки інших. Ось ця помилка тобі у пельку, щоб не зазнавався
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0
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.12.2022 в 23:24
поверхностность (с) ну-ну!!!))) вычитывай по 2-3 раза свои комменты, чтобы потом стыдно не было
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okolegko (Київ)
14.12.2022 в 23:28
Хто б казав. Людина, яка спілкується північно-східним суржиком болгарської мови, вказує, як розмовляти іншим українською
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.12.2022 в 23:33
учебник и словарь тебе в помощь, неуч!
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.12.2022 в 23:34
о, тут ты быстро исправил распространённую ошибку! т. е. уже чувствуешь, что тебя научил?))))
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Рівнянин (Рівне)
14.12.2022 в 23:38
TIRAN (Донецк (Украина!)) от на таких як ти,ваш смердючий "рускій мір" і відчувається! Якщо ти живеш в Україні, рахуєш себе українцем-то і розмовляй українською!Без всяки х на те виїбонів!
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.12.2022 в 23:41
не люблю, когда мне такие, как ты, указывают, на каком языке общаться -2! или русскоязычные украинцы для вас - второй сорт? хрен ты угадал!
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Spokoyno (Київ)
14.12.2022 в 23:48
Т... Дійсно кожен може розмовляти у побуті, як забажає! Утім рашисти довели, що російська це смерть та руїни! Подивиться, які міста та селища постраждали від орків! Саме тому, хоч перш за все з поваги до тих, хто зберіг нашу мову не дивлячись на репресії імперії, я намагаюсь перейти на мову моєї країни...
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okolegko (Київ)
14.12.2022 в 23:49
У тебе з головою все у порядку? Раджу звернутися до психолога
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TIRAN (Донецк (Украина!))
15.12.2022 в 00:05
т. е. эти ваши (спокойно и околежко) слова говорят о том, что украинские русскоязычные воины - это тоже те, кто виноваты в происходящей войне??? вы там что, вообще ипанулись на языковой почве???
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alex 66 (Кременчук)
14.12.2022 в 23:01
Париж! Готуй вогнегасники...
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sasha_lv (Львів)
14.12.2022 в 23:02
...і гумові кулі
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.12.2022 в 23:00
если бы мандарины были более техничные, уделали бы петушар!
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sasha_lv (Львів)
14.12.2022 в 23:47
а мандарини-наколоті...
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hrdhrd (Украина)
14.12.2022 в 22:59
Марокканцы могут собой гордиться. Проиграли, но выглядели очень достойно. Я бы отдал Гризманну приз лучшего игрока Франции на турнире, в атаке отлично созидает, в защите везде успевает. Месси проклянет тот день, когда заставил Антуана отрабатывать в обороне за него и Альбу
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sasha_lv (Львів)
14.12.2022 в 22:59
Франція топ,Жиру ще на початках міг закрити питання......Ґрізман приємно дивує...
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hrdhrd (Украина)
14.12.2022 в 23:01
Да, остался один шаг для защиты титула
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-1
sasha_lv (Львів)
14.12.2022 в 23:06
так,і надіємось ,шо цей крок будє гучний...
+2
-1
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hrdhrd (Украина)
14.12.2022 в 23:07
+1
-1
sasha_lv (Львів)
14.12.2022 в 23:08
+1
-1
Нанашко (Гуцульщина)
14.12.2022 в 23:22
Жиру міг закрити і міг відкрити залежно з якої сторони дивитися.
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Нанашко (Гуцульщина)
14.12.2022 в 22:58
Мароканці вимушено програли Франції, тому шо Макрон погрожував депортувати всіх арабів.Цей чемпіонат запам'ятається як чемпіонат договорних матчів. Судіть самі...Австралія спецом програла Аргентині,тому шо у випадку проходу дальше в самій Австралії дивитися матчі в 4-6 ранку не дуже зручно.Нідерланди спецом програли Аргентині,тому шо у випадку виходу в фінал не хотіли програвати 4-й фінал.Бразилія спецом програла Хорватії,тому шо не хотіли вигравати від Аргентини,шоб не псувати диплом.відносини між країнами.Хорвати спецом програли Аргентині,тому шо у фіналі могли випадково виграти а вони ше толком не натішилися срібними медалями. P.S. Іспанцям цей турнір був не потрібний,тому вони спецом програли Японії з надією,шо німці заб'ють Коста Ріці 7 - 8 голів і пройдуйть з 2-го місця,але німецька секратна розвідка цей план розкусила і підставила іспанцям свиню,не забивши необхідну кількість голів.
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+2
-4
sasha_lv (Львів)
14.12.2022 в 23:00
.....брат Алєня?
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0
-3
Рівнянин (Рівне)
14.12.2022 в 23:00
Боже,яке ж ти дурне!!!
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0
-2
Игорь-Днепр (Днепр)
14.12.2022 в 23:01
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0
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
14.12.2022 в 23:03
Хто не зрозумів, що людина прикалується?)
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.12.2022 в 23:04
явно дятлы))
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-2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.12.2022 в 23:07
Ну со всем перечнем трудно согласиться, а что касается Макрона, то вполне возможно. Только вчера я писал, что не молодой человек всю жизнь проживший в Кот-д'Ивуар и недавно переехавший в США рассказал о всех этих проблемах между франкоговорящими африканцами и Макроном. Подкуп,угрозы и т. д.
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-2
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okolegko (Київ)
14.12.2022 в 23:24
Розкажи якось, а то нам, українцям, це все як темний ліс
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Нанашко (Гуцульщина)
14.12.2022 в 23:54
Парубки,шо за не файна привичка відразу ображати. Ніц поваги не має до старшої людини.
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