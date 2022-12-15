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Сантуш об уходе из сборной Португалии: Когда руководишь командой, приходится делать тяжелый выбор. Всегда будут недовольные
Менеджер присоединяется к болельщикам сборной
Фото: twitter.com/selecaoportugal
Фернанду Сантуш прокомментировал своё расставание со сборной Португалии. Об уходе официально объявили сегодня в твиттере.
"Я покидаю команду с чувством огромной благодарности, быть тренером сборной, представлять страну – это привилегия. Это была мечта, которую я осуществил, цель, которой я достиг.
Хочу поблагодарить футболистов, с которыми работал с 2014 года, всех без исключения. Когда руководишь командой, приходится делать тяжелый выбор, и, конечно, всегда будут недовольные принятыми решениями. Но я всегда принимал их во благо сборной.
Также хочу поблагодарить коллег, федерацию, всех, с кем работал. Наконец, хочу сказать спасибо португальским болельщикам. Теперь я стану одним из вас – из миллионов, поддерживающих сборную", – сказал Сантуш.
Сантуш тренировал сборную 8 лет. За это время команда выиграла Евро-2016 и Лигу Наций в 2019-м.
Ранее сообщалось, что возглавить сборную могут самые разные специалисты: от Моуринью до наставника команды U21 Руя Жорже.
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