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Сантуш об уходе из сборной Португалии: Когда руководишь командой, приходится делать тяжелый выбор. Всегда будут недовольные

Чемпионат мира FIFA
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Менеджер присоединяется к болельщикам сборной

Сантуш об уходе из сборной Португалии: Когда руководишь командой, приходится делать тяжелый выбор. Всегда будут недовольные

Фото: twitter.com/selecaoportugal

Новина українською

Фернанду Сантуш прокомментировал своё расставание со сборной Португалии. Об уходе официально объявили сегодня в твиттере.

"Я покидаю команду с чувством огромной благодарности, быть тренером сборной, представлять страну – это привилегия. Это была мечта, которую я осуществил, цель, которой я достиг.

Хочу поблагодарить футболистов, с которыми работал с 2014 года, всех без исключения. Когда руководишь командой, приходится делать тяжелый выбор, и, конечно, всегда будут недовольные принятыми решениями. Но я всегда принимал их во благо сборной.

Также хочу поблагодарить коллег, федерацию, всех, с кем работал. Наконец, хочу сказать спасибо португальским болельщикам. Теперь я стану одним из вас – из миллионов, поддерживающих сборную", – сказал Сантуш.

Сантуш тренировал сборную 8 лет. За это время команда выиграла Евро-2016 и Лигу Наций в 2019-м.

Ранее сообщалось, что возглавить сборную могут самые разные специалисты: от Моуринью до наставника команды U21 Руя Жорже.

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В статье: Португалия Фернанду Сантуш
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Источник:
record.pt

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