Важные потери. Далич рассказал о кадровых проблемах хорватов перед матчем за бронзу ЧМ

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал поединок за бронзу Чемпионата мира в Катаре:

“Это наша седьмая игра менее чем за месяц, мы вымотаны. У нас есть определённые проблемы с травмами – Юранович, Брозович, Гвардиол. Посмотрим, какая ситуация будет завтра. Мы должны быть осторожны, я бы хотел, чтобы игроки были справедливы ко всем и сообщали о каждой маленькой проблеме со здоровьем, потому что нам необходима полная готовность.

Все хотели бы сыграть в последнем матче турнира, но нам нужно всё тщательно взвесить”, - сказал Далич.