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Важные потери. Далич рассказал о кадровых проблемах хорватов перед матчем за бронзу ЧМ

Чемпионат мира FIFA
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Три основных игрока

Важные потери. Далич рассказал о кадровых проблемах хорватов перед матчем за бронзу ЧМ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал поединок за бронзу Чемпионата мира в Катаре:

“Это наша седьмая игра менее чем за месяц, мы вымотаны. У нас есть определённые проблемы с травмами – Юранович, Брозович, Гвардиол. Посмотрим, какая ситуация будет завтра. Мы должны быть осторожны, я бы хотел, чтобы игроки были справедливы ко всем и сообщали о каждой маленькой проблеме со здоровьем, потому что нам необходима полная готовность.

Все хотели бы сыграть в последнем матче турнира, но нам нужно всё тщательно взвесить”, - сказал Далич.

Отметим, что Юранович, Брозович и Гвардиол вышли в старте в каждом матче "шашечных" на этом Мундиале.

Хорватия и Марокко встретятся в поединке за третье место сегодня, 17 декабря, в 17.00.

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В статье: Хорватия Марокко Марсело Брозович Златко Далич Йошко Гвардиол
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