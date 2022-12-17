Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Важные потери. Далич рассказал о кадровых проблемах хорватов перед матчем за бронзу ЧМ
Три основных игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал поединок за бронзу Чемпионата мира в Катаре:
“Это наша седьмая игра менее чем за месяц, мы вымотаны. У нас есть определённые проблемы с травмами – Юранович, Брозович, Гвардиол. Посмотрим, какая ситуация будет завтра. Мы должны быть осторожны, я бы хотел, чтобы игроки были справедливы ко всем и сообщали о каждой маленькой проблеме со здоровьем, потому что нам необходима полная готовность.
Все хотели бы сыграть в последнем матче турнира, но нам нужно всё тщательно взвесить”, - сказал Далич.
Отметим, что Юранович, Брозович и Гвардиол вышли в старте в каждом матче "шашечных" на этом Мундиале.
Хорватия и Марокко встретятся в поединке за третье место сегодня, 17 декабря, в 17.00.
Популярное сейчас
- В оккупированном Крыму и в Белгороде раздались взрывы
- Россия с утра атаковала ракетами Одессу
- Хорватия - Марокко. Прогноз на матч от Роберто Моралеса
- Жена Месси не пришла на ужин спутниц игроков сборной Аргентины перед полуфиналом ЧМ
- Красотка дня. Сексуальная вторая половинка звезды сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса. ФОТО
- Красотка дня. Обворожительная жена героического вратаря сборной Хорватии. ФОТО