Чемпионат мира. Матч за третье место

Эр-Райян, Халифа Интернешнл Стэдиум

Хорватия – Марокко 17:00

Трансляция – Megogo, Суспільне

Хорватия

Хорватия провела ещё один прекрасный мундиаль, снова превзойдя все ожидания. Команда Анте Далича блестяще сдерживала Бельгию и Марокко в групповом этапе, довела битву с Японией до любимой серии пенальти, и убила весь атакующий потенциал Бразилии в 1/4, совершила героический камбек и снова забрала своё в серии 11-метровых.

Но на полуфинал "шашковых" уже не хватило. Аргентина выдала мощный командный оборонительный перфоманс, а Лео Месси демонстрировал свою гениальность на другой половине поля. А после двух пропущенных под занавес первого тайма шансов у Хорватии просто не оставалось.

Хорватия имела на один день отдыха больше, нежели Марокко. И стольких кадровых потерь в плей-офф у них не было. Так что ждём тот же стартовый состав, что и в полуфинале, разве что с шансом для Влашича с первых минут.

Марокко

Марокко оказал в полуфинале даже большее сопротивление, нежели Хорватия. Хотя начался поединок с действующими чемпионами мира худшим образом из возможных – африканцы пропустили уже на 5-й минуте. Всего во второй раз за турнир подопечные Валида Реграги пропустили гол, и впервые были вынуждены отыгрываться. Многие думали, что на этом "атласские львы" закончатся.

Но оказалось, что помимо самой крутой позиционной обороны на турнире и продуманных паттернов для контратак у Марокко есть и другие достоинства. Да, забить Франции так и не удалось. Но чего стоили 30 касаний внутри чужой штрафной. С ударами часто затягивали или принимали неудачные решения в последний момент, но придавить "ле бле" им всё равно удалось, показав нехилую позиционную атаку как для андердога.

Реграги не угадал с переходом на 3 центрбеков. Лишился центральногоо защитника Агер на разминке, его партнёра и капитана Саисса на 21-ой минуте, а многие другие играли лишь с 60-70 процентами физической готовности по словам тренера. И всё равно даже в неудобном сценарии им удалось показать приличный футбол.

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Статистика и факты

Соперники единственный раз встречались между собой в первом туре группового этапа, завершив игру без голов

Хорватия во второй раз в истории сыграет в матче за 3-е место. В 1998-м им удалось взять бронзу, победив Нидерланды (2:1)

Марокко может стать первой африканской сборной, завоевавшей бронзу на Чемпионате мира

В матче с Францией (0:2) в 1/2 Марокко пропустил больше, чем за все предыдущие игры турнира (5 матчей, 1 пропущенный)

Ориентировочные составы

Хорватия: Ливакович – Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса – Модрич, Брозович, Ковачич – Влашич, Крамарич, Перишич

Марокк: Буну – Хакими, Эль-Ямик, Дари, Аттийят-алла – Унаи, Амрабат, Амалла – Зиеш, Эн-Несири, Буфаль

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Хорватия – Марокко от UA-Футбол

С точки зрения физической подготовки у Хорватии перевес – на день больше отдыха и меньше убитых повреждениями футболистов. Однако в пользу Марокко говорит мотивация – "шашковым" бронза после финала в 2018-м не так важна, как для африканцев, которые могут сотворить историю. Приблизительный сценарий матча за третье место команды ясно продемонстрировали в первом туре группового этапа, расписав занудные нули.

Хорватия заберёт мяч себе, но слабая атака европейцев ничего показать не сможет, тем более против организованной обороны Марокко. У африканцев же с ударами плохо, даже когда для этого есть возможность. А учитывая усталость хорватских пенсионеров и поломанный состав Марокко, интенсивного футбола ждать не стоит.

Ставка: Тотал ударов в створ ворот ниже 7.5 с коэффициентом в районе 1.70.