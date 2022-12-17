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Гвардиол забивает первый гол в матче. Хорватия 1:0 Марокко

Чемпионат мира FIFA
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Ассист – у Ивана Перишича

Гвардиол забивает первый гол в матче. Хорватия 1:0 Марокко

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Центральный защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол забил первый гол в матче за третье место против Марокко на чемпионате мира в Катаре. Это произошло уже на седьмой минуте игры. Ассист – у Ивана Перишича.

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В статье: Национальная сборная Хорватии Национальная сборная Марокко Чемпионат мира 2022 Йошко Гвардиол
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