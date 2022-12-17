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Гвардиол забивает первый гол в матче. Хорватия 1:0 Марокко
Ассист – у Ивана Перишича
Фото: Getty Images
Центральный защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол забил первый гол в матче за третье место против Марокко на чемпионате мира в Катаре. Это произошло уже на седьмой минуте игры. Ассист – у Ивана Перишича.
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