Марокко сравняли счет в матче с Хорватией спустя две минуты после пропущенного гола

Сборная Марокко сравняла счет в матче за третье место на ЧМ в Катаре против Хорватии уже на девятой минуте игры. Первый гол в матче, на седьмой минуте, забил Йошко Гвардиол. За Марокко спустя две минуты забил Ашраф Дари.