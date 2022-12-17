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Марокко сравняли счет в матче с Хорватией спустя две минуты после пропущенного гола
Ашраф Дари вонзил уже на девятой минуте
Фото: Getty Images
Сборная Марокко сравняла счет в матче за третье место на ЧМ в Катаре против Хорватии уже на девятой минуте игры. Первый гол в матче, на седьмой минуте, забил Йошко Гвардиол. За Марокко спустя две минуты забил Ашраф Дари.
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