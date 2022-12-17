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Тренер Хорватии Далич: У нас две медали на двух ЧМ подряд

Чемпионат мира FIFA
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Обыграли Марокко 2:1

Тренер Хорватии Далич: У нас две медали на двух ЧМ подряд

Фото: Sky Sports

UA-Футбол
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу над Марокко в матче за третье место на чемпионате мира в Катаре. Хорваты победили со счетом 2:1.

"Это бронза с золотым блеском. Это был сложный матч, это медаль для всего хорватского народа, для всех, кто за нас болеет. Мы завоевали две медали на двух чемпионатах мира подряд. Я хотел бы посвятить победу Чире Блажевич, человеку, который все это начал. Босс, это для вас. Я могу выиграть пять медалей, но ты всегда останешься тренером всех тренеров.

Этого мало кто ожидал. Респект ребятам, они много работали и играли на результат. Мы завоевали бронзовую медаль в такого рода соревнованиях, это фантастика. Сегодня играли все, кто был здоров. Мы знали, что у них проблемы с правой стороны. Зиеш не мог угнаться за Перишичем, а Орша устроил много хаоса".

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В статье: Национальная сборная Хорватии Златко Далич Национальная сборная Марокко Чемпионат мира 2022
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