Хорваты громко празднуют третье место на ЧМ в центре Загреба. Видео

Сегодня национальная сборная Хорватии обыграла Марокко в матче за третье место на ЧМ в Катаре со счетом 2:1. Таким образом, у команды две медали на двух последних чемпионатах мира. В 2018 году хорваты проиграли Франции в финале.

Massive celebrations in Zagreb after Croatia defeated Morocco 2-1 and win 3rd of the World Cup in Qatar.



Congratulations Croatia!



???????? pic.twitter.com/EHXvMLIZwK