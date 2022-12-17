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Модрич высказался по поводу завершения карьеры в сборной Хорватии
Луке 37 лет
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич поделился планами насчет окончания игровой карьеры в национальной команде.
"Мы сделали что-то действительно важное для хорватского футбола. Конечно, хотели золота, снова были близки. Но мы можем гордиться своей игрой и возвращаемся в Хорватию победителями.
Хорватия – это не чудо, которое происходит каждые 20 лет. Я не могу сейчас назвать нас темной лошадкой. Мы можем считаться силой в мировом футболе. У нашего футбола светлое будущее. Я прошел через все и вся. Я продолжу играть за Хорватию в Лиге наций. После этого увидим, как поступить", – сказал 37-летний хавбек.
Сегодня команда Модрича обыграла Марокко в матче за 3-е место на Чемпионате мира в Катаре и
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