Тренер сборной Марокко: Через 15-20 лет африканская сборная выиграет ЧМ

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграри в интервью изданию France24 прокомментировал поражение своей команды в матче за третье место на ЧМ в Катаре. Также он высказался будущем африканских сборных.

"С девятью сборными от Африки, мы собираемся учиться. Я уверен, что через 15-20 лет африканская команда выиграет чемпионат мира, потому что мы многому научились.

Нам предстоит пройти еще один этап. Нам нужно опираться на это с упорным трудом и желанием. Эта ДНК создается не только для Марокко, но и для всего континента.

Я сказал игрокам в раздевалке: если вы хотите войти в историю, вам нужно выиграть Кубок африканских наций. Мы должны доминировать на нашем континенте.

Завтра утром мы подведем итоги, и все поймут, что мы добились фантастического успеха. Мы накопили большой опыт за короткий промежуток времени.

Мы пошли дальше, чем ожидали, но этого недостаточно. Это должно стать примером на будущее. Я надеюсь, что все в Африке извлекут уроки из этого опыта.

Нас ждет большое будущее, и мы будем двигаться вперед.

Конечно, у нас есть цель выиграть чемпионат мира в один прекрасный день. В будущем на нас будет оказываться большее давление, и мы надеемся, что больше африканских команд последуют нашему примеру.

Мы показали, что можем идти в ногу с лучшими командами. На самом деле очень маленькие детали определяют эти игры".