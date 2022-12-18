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Тренер сборной Марокко: Через 15-20 лет африканская сборная выиграет ЧМ

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

В этом году вышли в полуфинал

Тренер сборной Марокко: Через 15-20 лет африканская сборная выиграет ЧМ

Фото: The Japan Times

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграри в интервью изданию France24 прокомментировал поражение своей команды в матче за третье место на ЧМ в Катаре. Также он высказался будущем африканских сборных.

"С девятью сборными от Африки, мы собираемся учиться. Я уверен, что через 15-20 лет африканская команда выиграет чемпионат мира, потому что мы многому научились.

Нам предстоит пройти еще один этап. Нам нужно опираться на это с упорным трудом и желанием. Эта ДНК создается не только для Марокко, но и для всего континента.

Я сказал игрокам в раздевалке: если вы хотите войти в историю, вам нужно выиграть Кубок африканских наций. Мы должны доминировать на нашем континенте.

Завтра утром мы подведем итоги, и все поймут, что мы добились фантастического успеха. Мы накопили большой опыт за короткий промежуток времени.

Мы пошли дальше, чем ожидали, но этого недостаточно. Это должно стать примером на будущее. Я надеюсь, что все в Африке извлекут уроки из этого опыта.

Нас ждет большое будущее, и мы будем двигаться вперед.

Конечно, у нас есть цель выиграть чемпионат мира в один прекрасный день. В будущем на нас будет оказываться большее давление, и мы надеемся, что больше африканских команд последуют нашему примеру.

Мы показали, что можем идти в ногу с лучшими командами. На самом деле очень маленькие детали определяют эти игры".

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В статье: Чемпионат Мира Национальная сборная Марокко
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Комментарии (1)
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жажа_the_best (Харьков)
18.12.2022 в 01:43
Если отвезти п*идарасу инфантино все золото добытое в ЮАРе тогда точно черножопые выиграют мундиаль..
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