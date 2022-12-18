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Юранович: Хорватия показала миру, кто мы есть, и заслужила быть в топ‑5

Чемпионат мира FIFA
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Игрок гордится своей командой

Юранович: Хорватия показала миру, кто мы есть, и заслужила быть в топ‑5

Getty Images

Новина українською

Хавбек сборной Хорватии Йосип Юранович дал комментарий о том, что сборная Хорватии заслужила медали на ЧМ-2022.

"Думаю, что могу гордиться тем, что сделал. Хочу насладиться этим вместе с семьей и прочувствовать момент уже в Хорватии. Мы показали миру, кто мы есть, и заслужили быть в топ‑5.

Лука Модрич – крутой чувак. Как человек и как игрок. Тяжело подобрать слова, чтобы описать его. Даже в 37 лет он один из лучших на турнире. Это невероятно. Надеюсь, что он останется до чемпионата Европы 2024 года. Когда ты играешь с ним, все дается легче. Рад, что он будет играть дальше. Хорошая новость для всех нас.

Каждая игра была непростой. Если выбирать всего один матч, то назову игру против сборной Бразилии. В этой встрече мы показали лучшую игру. Все действовали хорошо, в том числе и я. Хотели показать, что даже маленькая страна может победить кого угодно. Вместе мы обороняли ворота, вместе атаковали.

Я поздравил ребят из Марокко. Они были андердогами тут, как сборная Хорватии в 2018 году. Это классная команда с отличными игроками. Они показали миру, что их нужно уважать", – сказал Йосип.

Напомним, вчера хорваты обыграли Марокко (2:1) в матче за 3-е место на ЧМ-2022.

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В статье: Национальная сборная Хорватии Национальная сборная Марокко Йосип Юранович
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Источник:
Belfast Telegraf

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