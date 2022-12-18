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Дешам: Некоторые французы надеются, что Месси выиграет ЧМ. Но мы сделаем все, чтобы достичь нашей цели
У наставника нет волнения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал финальное противостояние на Чемпионате мира-2022 против национальной команды Аргентины:
“Есть непредвиденные обстоятельства, ситуации, к которым мы должны адаптироваться. Мы сделали все, чтобы завтра сыграть матч с Аргентиной. Им, со своей стороны, тоже пришлось справляться с определенными проблемами, проиграв первый матч с Саудовской Аравией. Я не волнуюсь и не нервничаю. При подготовке к такому матчу важно сохранять спокойствие. Есть финальный матч Чемпионата мира, но также и контекст, который является особенным.
Я знаю, что аргентинцы, многие люди во всем мире, возможно даже некоторые французы надеются, что Месси выиграет Чемпионат мира. Но мы сделаем все, чтобы добиться нашей цели”, - сказал Дешам.
Аргентина и Франция сыграют сегодня, 18 декабря, в 17.00.
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