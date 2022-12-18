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Хорватия заработала 27 миллионов евро на Мундиале в Катаре, Марокко на два млн меньше

Чемпионат мира FIFA
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Солидные суммы

Хорватия заработала 27 миллионов евро на Мундиале в Катаре, Марокко на два млн меньше

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После завершения матча за бронзу Чемпионата мира-2022 в Катаре стали известны призовые команд, которые участвовали в этом поединке.

Победитель – сборная Хорватии – заработал 27 миллионов евро. В то же время Марокко за столь достигнутую планку турнира получит 25 млн евро.

Отметим, что за серебро прошлого Мундиаля "шашечные" заработали 28 миллионов долларов.

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В статье: Хорватия Марокко
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Источник:
Sport.Es

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