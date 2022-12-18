Чемпионат мира FIFA
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Хорватия заработала 27 миллионов евро на Мундиале в Катаре, Марокко на два млн меньше
Солидные суммы
Getty Images/Global Images Ukraine
После завершения матча за бронзу Чемпионата мира-2022 в Катаре стали известны призовые команд, которые участвовали в этом поединке.
Победитель – сборная Хорватии – заработал 27 миллионов евро. В то же время Марокко за столь достигнутую планку турнира получит 25 млн евро.
Отметим, что за серебро прошлого Мундиаля "шашечные" заработали 28 миллионов долларов.
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Источник:Sport.Es
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