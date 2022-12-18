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Флик: Если вы футбольный романтик, то хотите победы Лионеля Месси на ЧМ-2022
Тренер поделился ожиданиями от финала
Фото: twitter.com/DFB_Team
Наставник сборной Германии Ганс-Дитер Флик дал комментарий перед финалом ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией:
"Если вы футбольный романтик, то хотите победы Лионеля Месси, потому что он самый невероятный футболист за последние 10 лет. В своем возрасте он до сих пор показывает качества, которыми обладает.
Обе команды заслужили выйти в финал. Несмотря на то, что Месси заслуживает выиграть титул на своем последнем Кубке мира, я останусь нейтральным. Конечно, у меня есть особая связь с игроками, которых я тренировал - Команом, Паваром и Люкой Эрнандесом, который, к сожалению, травмирован", - сказал Флик.
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