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Месси установил рекорд по количеству матчей в финальных частях ЧМ

Чемпионат мира FIFA
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Льорис отыграл больше всех среди голкиперов

Месси установил рекорд по количеству матчей в финальных частях ЧМ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в поединке с Францией установил рекорд по количеству матчей в финальных частях Чемпионатов мира.

Для Месси эта игра стала уже 26-й. По этому показателю он обошел Лотара Маттеуса, у которого 25 поединков. 24 у другого немца, Мирослава Клозе. 23 игры на счету Паоло Мальдини. Следующим после Месси действующим футболистом является Криштиану Роналду, у которого 22 матча.

Также стоит отметить, что Уго Льорис установил рекорд по количеству игр на ЧМ для голкиперов. Поединок против Аргентины становится для французского вратаря двадцатым.

Следите за матчем Аргентина – Франция на нашем сайте в видео и текстовой трансляциях матча.

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В статье: Лионель Месси Аргентина
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