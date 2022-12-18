Месси установил рекорд по количеству матчей в финальных частях ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в поединке с Францией установил рекорд по количеству матчей в финальных частях Чемпионатов мира.

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Для Месси эта игра стала уже 26-й. По этому показателю он обошел Лотара Маттеуса, у которого 25 поединков. 24 у другого немца, Мирослава Клозе. 23 игры на счету Паоло Мальдини. Следующим после Месси действующим футболистом является Криштиану Роналду, у которого 22 матча.

Также стоит отметить, что Уго Льорис установил рекорд по количеству игр на ЧМ для голкиперов. Поединок против Аргентины становится для французского вратаря двадцатым.