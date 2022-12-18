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Футболисты Брайтона и Астон Виллы впервые представлены в финале ЧМ

Чемпионат мира FIFA
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Элита футбольной географии расширяется

Футболисты Брайтона и Астон Виллы впервые представлены в финале ЧМ

Getty Images / Global Images Ukraine

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В рамках финального поединка Чемпионата мира в Катаре сборная Франции играет против национальной команды Аргентины.

В стартовом составе аргентинцев в этом поединке вышли вратарь Эмилиано Мартинес и хавбек Алексис Макаллистер.

Это первый случай в истории мундиалей, когда игроки "Астон Виллы" и "Брайтона" принимают участие в решающем матче Чемпионата мира.

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В статье: Аргентина Франция Эмилиано Мартинес Алексис Макаллистер
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Источник:
Opta

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