Футболисты Брайтона и Астон Виллы впервые представлены в финале ЧМ

В рамках финального поединка Чемпионата мира в Катаре сборная Франции играет против национальной команды Аргентины.

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В стартовом составе аргентинцев в этом поединке вышли вратарь Эмилиано Мартинес и хавбек Алексис Макаллистер.

Это первый случай в истории мундиалей, когда игроки "Астон Виллы" и "Брайтона" принимают участие в решающем матче Чемпионата мира.