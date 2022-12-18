Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Футболисты Брайтона и Астон Виллы впервые представлены в финале ЧМ
Элита футбольной географии расширяется
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках финального поединка Чемпионата мира в Катаре сборная Франции играет против национальной команды Аргентины.
- Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram
В стартовом составе аргентинцев в этом поединке вышли вратарь Эмилиано Мартинес и хавбек Алексис Макаллистер.
Это первый случай в истории мундиалей, когда игроки "Астон Виллы" и "Брайтона" принимают участие в решающем матче Чемпионата мира.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Opta
Популярное сейчас
- Аргентина - Франция: смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала ЧМ-2022
- Красотка дня. Неподражаемая Антонелла Рокуццо - жена Лионеля Месси. ФОТО
- Аргентина - Франция. Анонс и прогноз на финальный матч чемпионата мира на 18.12.2022
- Красотка дня. Невероятная девушка сенсационного партнера Месси по линии атаки Аргентины. ФОТО
- Ришарлисон набил большое тату с лицом Неймара. Форвард ПСЖ заплатил партнеру 30 тысяч евро, чтобы тот убрал тату
- Красотка дня. Знаменитая жена-актриса главной звезды сборной Марокко. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн