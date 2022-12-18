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Месси установил рекорд по системе гол+пас в истории Чемпионатов мира

Чемпионат мира FIFA
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Обошел Клозе и Пеле

Месси установил рекорд по системе гол+пас в истории Чемпионатов мира

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В финальном поединке Чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины побеждает национальную команду Франции (2:0 - второй тайм).

Счет в поединке на 23-й минуте открыл капитан южноамериканцев - Лео Месси уверенно реализовал пенальти. Таким образом, 35-летний форвард набрал 20 очков по системе гол+пас на мундиалях (12 голов и 8 ассистов). Это абсолютный рекорд Чемпионатов мира.

Второе место по этому показателю у экс-форварда Германии Мирослава Клозе - 19 очков (16+3), а третье у бразильца Пеле - 18 баллов (12+6).

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В статье: Лионель Месси Аргентина Франция
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Источник:
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