Месси установил рекорд по системе гол+пас в истории Чемпионатов мира

В финальном поединке Чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины побеждает национальную команду Франции (2:0 - второй тайм).

Счет в поединке на 23-й минуте открыл капитан южноамериканцев - Лео Месси уверенно реализовал пенальти . Таким образом, 35-летний форвард набрал 20 очков по системе гол+пас на мундиалях (12 голов и 8 ассистов). Это абсолютный рекорд Чемпионатов мира.

Второе место по этому показателю у экс-форварда Германии Мирослава Клозе - 19 очков (16+3), а третье у бразильца Пеле - 18 баллов (12+6).