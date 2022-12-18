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Месси установил рекорд по системе гол+пас в истории Чемпионатов мира
Обошел Клозе и Пеле
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В финальном поединке Чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины побеждает национальную команду Франции (2:0 - второй тайм).
Счет в поединке на 23-й минуте открыл капитан южноамериканцев - Лео Месси уверенно
Второе место по этому показателю у экс-форварда Германии Мирослава Клозе - 19 очков (16+3), а третье у бразильца Пеле - 18 баллов (12+6).
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