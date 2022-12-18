Франция ни разу не пробила по воротах Аргентины в первом тайме

В финальном поединке Чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины побеждает национальную команду Франции (2:0 - второй тайм).

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Подопечные Дидье Дешама абсолютно провалили первый тайм финала. За 45 минут основного времени футболисты "Ле Бле" ни разу не сумели пробить по воротах Эмилиано Мартинеса .

В свою очередь Лионель Месси и компания нанесли шесть ударов, три из них пришлись в створ ворот Уго Льориса.