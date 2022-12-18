У Месси – две награды лучшему игроку ЧМ. Это уникальное достижение

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре. Он стал победителем турнира, забил семь голов и сделал три ассиста.

Эта награда стала уже второй для Месси. По итогам чемпионата мира-2014 в Бразилии Лео также получил этот приз. Тогда сборная Аргентины потерпела поражение в финале от сборной Германии.

Таким образом, Месси стал первым и единственным игроком в истории с двумя наградами лучшему игроку ЧМ. Этот приз начали вручать начиная с чемпионата мира 1982 года в Испании.