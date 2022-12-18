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У Месси – две награды лучшему игроку ЧМ. Это уникальное достижение

Чемпионат мира FIFA
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Получал приз в 2014 и 2022 годах

У Месси – две награды лучшему игроку ЧМ. Это уникальное достижение

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре. Он стал победителем турнира, забил семь голов и сделал три ассиста.

Эта награда стала уже второй для Месси. По итогам чемпионата мира-2014 в Бразилии Лео также получил этот приз. Тогда сборная Аргентины потерпела поражение в финале от сборной Германии.

Таким образом, Месси стал первым и единственным игроком в истории с двумя наградами лучшему игроку ЧМ. Этот приз начали вручать начиная с чемпионата мира 1982 года в Испании.

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В статье: Лионель Месси Национальная сборная Аргентины Чемпионат мира 2022
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