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У Месси – две награды лучшему игроку ЧМ. Это уникальное достижение
Получал приз в 2014 и 2022 годах
Фото: Getty Images
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре. Он стал победителем турнира, забил семь голов и сделал три ассиста.
Эта награда стала уже второй для Месси. По итогам чемпионата мира-2014 в Бразилии Лео также получил этот приз. Тогда сборная Аргентины потерпела поражение в финале от сборной Германии.
Таким образом, Месси стал первым и единственным игроком в истории с двумя наградами лучшему игроку ЧМ. Этот приз начали вручать начиная с чемпионата мира 1982 года в Испании.
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